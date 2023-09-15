https://ria.ru/20230915/zelenskiy-1896458282.html
"Он в отчаянии": в США раскрыли, что произойдет с Зеленским
"Он в отчаянии": в США раскрыли, что произойдет с Зеленским - РИА Новости, 15.09.2023
"Он в отчаянии": в США раскрыли, что произойдет с Зеленским
Президента Украины Владимира Зеленского ожидает государственный переворот, если конфликт на Украине будет продолжаться, заявил бывший капитан морской пехоты США РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T09:42
2023-09-15T09:42
2023-09-15T15:02
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Президента Украины Владимира Зеленского ожидает государственный переворот, если конфликт на Украине будет продолжаться, заявил бывший капитан морской пехоты США и ветеран войны в Ираке Мэтью Хо в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Зеленский понимает, что Украина находится в ужасном положении. Если конфликт продолжится, его страна будет и дальше разрушаться. В лучшем для него случае конфликт заморозят. В худшем — крах и государственный переворот. Он сейчас в отчаянии", — отметил военный.Хо также подчеркнул, что у Украины нет шансов выйти победителем в данном противостоянии, так как ее соперник слишком силен.ВСУ уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. При этом им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта. По оценке Владимира Путина, это не просто пробуксовка, а провал. СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут, что летняя кампания Киева обернулась неудачей. В то же время они отмечают эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.
https://ria.ru/20230914/vsu-1896414154.html
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"Он в отчаянии": в США раскрыли, что произойдет с Зеленским
Экс-морпех США Хо: Зеленского свергнут, если конфликт на Украине не остановится