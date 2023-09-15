https://ria.ru/20230915/zelenskiy-1896438682.html

Американского профессора бросило в дрожь от слов Зеленского

Американского профессора бросило в дрожь от слов Зеленского - РИА Новости, 15.09.2023

Американского профессора бросило в дрожь от слов Зеленского

Владимир Зеленский совершил ошибку, отказавшись от переговоров с Россией весной 2022 года, заявил в эфире YouTube-канала Judge Napolitano профессор... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T03:55

2023-09-15T03:55

2023-09-15T03:56

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владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Владимир Зеленский совершил ошибку, отказавшись от переговоров с Россией весной 2022 года, заявил в эфире YouTube-канала Judge Napolitano профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.Как признал Сакс, его "бросает в дрожь" от видео с жалобами Зеленского на то, что Запад затягивал поставки вооружений ВСУ, в то время как Россия подготовилась к обороне. "Боже упаси, этот парень потерпел неудачу, чудовищную неудачу, приведшую его страну к разрушению", - заявил профессор.По его словам, весной 2022 года стороны могли завершить конфликт на основе нейтралитета Киева, и Зеленский "знал это". Однако под давлением Запада и обещаний США поставить вооружение он отказался от переговоров и в результате "не смог защитить" свою страну, которая сейчас рушится."Он также знал, что у них не было оружия, средств для этого (контрнаступления. – ред.), и они пошли вперед, и они потеряли десятки тысяч человек убитыми за последние недели, с тех пор как оно началось", - подчеркнул Сакс. Он добавил, что "было совершенно понятно и предсказуемо, что этим летом США отправили Украину на кровавую бойню".Украинское контрнаступление началось 4 июня, спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди".

https://ria.ru/20230914/popolnenie-1896167515.html

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в мире, россия, сша, украина, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины