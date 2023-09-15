Рейтинг@Mail.ru
Американского профессора бросило в дрожь от слов Зеленского - РИА Новости, 15.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:55 15.09.2023 (обновлено: 03:56 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/zelenskiy-1896438682.html
Американского профессора бросило в дрожь от слов Зеленского
Американского профессора бросило в дрожь от слов Зеленского - РИА Новости, 15.09.2023
Американского профессора бросило в дрожь от слов Зеленского
Владимир Зеленский совершил ошибку, отказавшись от переговоров с Россией весной 2022 года, заявил в эфире YouTube-канала Judge Napolitano профессор... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T03:55
2023-09-15T03:56
в мире
россия
сша
украина
владимир зеленский
владимир путин
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/03/1893920832_0:100:3072:1828_1920x0_80_0_0_56e9fb89983ac6164117da9fb4c2de2f.jpg
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Владимир Зеленский совершил ошибку, отказавшись от переговоров с Россией весной 2022 года, заявил в эфире YouTube-канала Judge Napolitano профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.Как признал Сакс, его "бросает в дрожь" от видео с жалобами Зеленского на то, что Запад затягивал поставки вооружений ВСУ, в то время как Россия подготовилась к обороне. "Боже упаси, этот парень потерпел неудачу, чудовищную неудачу, приведшую его страну к разрушению", - заявил профессор.По его словам, весной 2022 года стороны могли завершить конфликт на основе нейтралитета Киева, и Зеленский "знал это". Однако под давлением Запада и обещаний США поставить вооружение он отказался от переговоров и в результате "не смог защитить" свою страну, которая сейчас рушится."Он также знал, что у них не было оружия, средств для этого (контрнаступления. – ред.), и они пошли вперед, и они потеряли десятки тысяч человек убитыми за последние недели, с тех пор как оно началось", - подчеркнул Сакс. Он добавил, что "было совершенно понятно и предсказуемо, что этим летом США отправили Украину на кровавую бойню".Украинское контрнаступление началось 4 июня, спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди".
https://ria.ru/20230914/popolnenie-1896167515.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/03/1893920832_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_af94df922d6bb0055cc7c6911a93ffa3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, украина, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины
В мире, Россия, США, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Американского профессора бросило в дрожь от слов Зеленского

Профессор Сакс: отказ от переговоров с Россией стал провалом Зеленского

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Владимир Зеленский совершил ошибку, отказавшись от переговоров с Россией весной 2022 года, заявил в эфире YouTube-канала Judge Napolitano профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
Как признал Сакс, его "бросает в дрожь" от видео с жалобами Зеленского на то, что Запад затягивал поставки вооружений ВСУ, в то время как Россия подготовилась к обороне. "Боже упаси, этот парень потерпел неудачу, чудовищную неудачу, приведшую его страну к разрушению", - заявил профессор.
По его словам, весной 2022 года стороны могли завершить конфликт на основе нейтралитета Киева, и Зеленский "знал это". Однако под давлением Запада и обещаний США поставить вооружение он отказался от переговоров и в результате "не смог защитить" свою страну, которая сейчас рушится.
"Он также знал, что у них не было оружия, средств для этого (контрнаступления. – ред.), и они пошли вперед, и они потеряли десятки тысяч человек убитыми за последние недели, с тех пор как оно началось", - подчеркнул Сакс. Он добавил, что "было совершенно понятно и предсказуемо, что этим летом США отправили Украину на кровавую бойню".
Украинское контрнаступление началось 4 июня, спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди".
Украинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата на передовой в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
Никому не спастись. На что пошли ВСУ для продолжения "контрнаступа"
14 сентября, 08:00
 
В миреРоссияСШАУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала