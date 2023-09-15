Рейтинг@Mail.ru
Оборонзказ на заводе "Прогресс" в 2023 году вырос вдвое - РИА Новости, 15.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:17 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/zavod-1896453536.html
Оборонзказ на заводе "Прогресс" в 2023 году вырос вдвое
Оборонзказ на заводе "Прогресс" в 2023 году вырос вдвое - РИА Новости, 15.09.2023
Оборонзказ на заводе "Прогресс" в 2023 году вырос вдвое
Объем оборонзаказа на вертолетном заводе "Прогресс", выпускающем боевые вертолеты Ка-52М в Арсеньеве Приморского края, вырос в два раза в 2023 году, доложил... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T09:17
2023-09-15T09:17
безопасность
приморский край
россия
сергей шойгу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603697369_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_0c0f8078db0241c246729f2811d5af1d.jpg
АРСЕНЬЕВ, 15 сен – РИА Новости. Объем оборонзаказа на вертолетном заводе "Прогресс", выпускающем боевые вертолеты Ка-52М в Арсеньеве Приморского края, вырос в два раза в 2023 году, доложил директор предприятия Сергей Шамшура министру обороны РФ Сергею Шойгу, посетившему завод. В пятницу глава Минобороны проводит рабочую поездку в Приморском крае. Утром он посетил завод дальневосточный завод "Звезда", где проверил выполнение государственного оборонного заказа, после чего направился на завод "Прогресс". Там главе минобороны показали рабочий процесс в цехах механической обработки, агрегатной и окончательной сборки. "В 2023 году для Арсеньевского авиазавода "Прогресс" вдвое возрос объем по выполнению государственного оборонного заказа, в сравнении с предыдущим годом. Приоритет, безусловно, сейчас отдаем изготовлению машин для наших вооруженных сил. Задания выполняются досрочно, идем с опережением графика", - доложил директор "Прогресса" министру. Руководитель предприятия отметил, что в 2023 году будет сделан задел на 2024 год, чтобы гарантированно выполнить оборонзаказ.
https://ria.ru/20230906/razrabotki-1894608942.html
приморский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603697369_361:0:3092:2048_1920x0_80_0_0_d45f595a975136c768aa21658dde0074.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, приморский край, россия, сергей шойгу
Безопасность, Приморский край, Россия, Сергей Шойгу
Оборонзказ на заводе "Прогресс" в 2023 году вырос вдвое

Оборонзказ на вертолетном заводе "Прогресс" в Приморье в 2023 году вырос вдвое

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкАвиастроительный завод "Прогресс"
Авиастроительный завод Прогресс - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Авиастроительный завод "Прогресс". Архивное фото
Читать ria.ru в
АРСЕНЬЕВ, 15 сен – РИА Новости. Объем оборонзаказа на вертолетном заводе "Прогресс", выпускающем боевые вертолеты Ка-52М в Арсеньеве Приморского края, вырос в два раза в 2023 году, доложил директор предприятия Сергей Шамшура министру обороны РФ Сергею Шойгу, посетившему завод.
В пятницу глава Минобороны проводит рабочую поездку в Приморском крае. Утром он посетил завод дальневосточный завод "Звезда", где проверил выполнение государственного оборонного заказа, после чего направился на завод "Прогресс". Там главе минобороны показали рабочий процесс в цехах механической обработки, агрегатной и окончательной сборки.
"В 2023 году для Арсеньевского авиазавода "Прогресс" вдвое возрос объем по выполнению государственного оборонного заказа, в сравнении с предыдущим годом. Приоритет, безусловно, сейчас отдаем изготовлению машин для наших вооруженных сил. Задания выполняются досрочно, идем с опережением графика", - доложил директор "Прогресса" министру.
Руководитель предприятия отметил, что в 2023 году будет сделан задел на 2024 год, чтобы гарантированно выполнить оборонзаказ.
Азаров ознакомился с разработками в сфере авиации на АО Авиакор - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
Азаров ознакомился с разработками в сфере авиации на АО "Авиакор"
6 сентября, 18:58
 
БезопасностьПриморский крайРоссияСергей Шойгу
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала