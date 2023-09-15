https://ria.ru/20230915/zavod-1896453536.html
Оборонзказ на заводе "Прогресс" в 2023 году вырос вдвое
Оборонзказ на заводе "Прогресс" в 2023 году вырос вдвое - РИА Новости, 15.09.2023
Оборонзказ на заводе "Прогресс" в 2023 году вырос вдвое
Объем оборонзаказа на вертолетном заводе "Прогресс", выпускающем боевые вертолеты Ка-52М в Арсеньеве Приморского края, вырос в два раза в 2023 году, доложил... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T09:17
2023-09-15T09:17
2023-09-15T09:17
безопасность
приморский край
россия
сергей шойгу
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АРСЕНЬЕВ, 15 сен – РИА Новости. Объем оборонзаказа на вертолетном заводе "Прогресс", выпускающем боевые вертолеты Ка-52М в Арсеньеве Приморского края, вырос в два раза в 2023 году, доложил директор предприятия Сергей Шамшура министру обороны РФ Сергею Шойгу, посетившему завод. В пятницу глава Минобороны проводит рабочую поездку в Приморском крае. Утром он посетил завод дальневосточный завод "Звезда", где проверил выполнение государственного оборонного заказа, после чего направился на завод "Прогресс". Там главе минобороны показали рабочий процесс в цехах механической обработки, агрегатной и окончательной сборки. "В 2023 году для Арсеньевского авиазавода "Прогресс" вдвое возрос объем по выполнению государственного оборонного заказа, в сравнении с предыдущим годом. Приоритет, безусловно, сейчас отдаем изготовлению машин для наших вооруженных сил. Задания выполняются досрочно, идем с опережением графика", - доложил директор "Прогресса" министру. Руководитель предприятия отметил, что в 2023 году будет сделан задел на 2024 год, чтобы гарантированно выполнить оборонзаказ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, приморский край, россия, сергей шойгу
Безопасность, Приморский край, Россия, Сергей Шойгу
Оборонзказ на заводе "Прогресс" в 2023 году вырос вдвое
Оборонзказ на вертолетном заводе "Прогресс" в Приморье в 2023 году вырос вдвое
АРСЕНЬЕВ, 15 сен – РИА Новости. Объем оборонзаказа на вертолетном заводе "Прогресс", выпускающем боевые вертолеты Ка-52М в Арсеньеве Приморского края, вырос в два раза в 2023 году, доложил директор предприятия Сергей Шамшура министру обороны РФ Сергею Шойгу, посетившему завод.
В пятницу глава Минобороны
проводит рабочую поездку в Приморском крае
. Утром он посетил завод дальневосточный завод "Звезда", где проверил выполнение государственного оборонного заказа, после чего направился на завод "Прогресс". Там главе минобороны показали рабочий процесс в цехах механической обработки, агрегатной и окончательной сборки.
"В 2023 году для Арсеньевского авиазавода "Прогресс" вдвое возрос объем по выполнению государственного оборонного заказа, в сравнении с предыдущим годом. Приоритет, безусловно, сейчас отдаем изготовлению машин для наших вооруженных сил. Задания выполняются досрочно, идем с опережением графика", - доложил директор "Прогресса" министру.
Руководитель предприятия отметил, что в 2023 году будет сделан задел на 2024 год, чтобы гарантированно выполнить оборонзаказ.
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