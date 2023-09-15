https://ria.ru/20230915/zavod-1896453536.html

Оборонзказ на заводе "Прогресс" в 2023 году вырос вдвое

Оборонзказ на заводе "Прогресс" в 2023 году вырос вдвое - РИА Новости, 15.09.2023

Оборонзказ на заводе "Прогресс" в 2023 году вырос вдвое

Объем оборонзаказа на вертолетном заводе "Прогресс", выпускающем боевые вертолеты Ка-52М в Арсеньеве Приморского края, вырос в два раза в 2023 году, доложил... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T09:17

2023-09-15T09:17

2023-09-15T09:17

безопасность

приморский край

россия

сергей шойгу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603697369_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_0c0f8078db0241c246729f2811d5af1d.jpg

АРСЕНЬЕВ, 15 сен – РИА Новости. Объем оборонзаказа на вертолетном заводе "Прогресс", выпускающем боевые вертолеты Ка-52М в Арсеньеве Приморского края, вырос в два раза в 2023 году, доложил директор предприятия Сергей Шамшура министру обороны РФ Сергею Шойгу, посетившему завод. В пятницу глава Минобороны проводит рабочую поездку в Приморском крае. Утром он посетил завод дальневосточный завод "Звезда", где проверил выполнение государственного оборонного заказа, после чего направился на завод "Прогресс". Там главе минобороны показали рабочий процесс в цехах механической обработки, агрегатной и окончательной сборки. "В 2023 году для Арсеньевского авиазавода "Прогресс" вдвое возрос объем по выполнению государственного оборонного заказа, в сравнении с предыдущим годом. Приоритет, безусловно, сейчас отдаем изготовлению машин для наших вооруженных сил. Задания выполняются досрочно, идем с опережением графика", - доложил директор "Прогресса" министру. Руководитель предприятия отметил, что в 2023 году будет сделан задел на 2024 год, чтобы гарантированно выполнить оборонзаказ.

https://ria.ru/20230906/razrabotki-1894608942.html

приморский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, приморский край, россия, сергей шойгу