https://ria.ru/20230915/zapret-1896440408.html

Суд запретил торговлю в двух ТЦ арестованного главы федерации кудо по ДФО

Суд запретил торговлю в двух ТЦ арестованного главы федерации кудо по ДФО - РИА Новости, 15.09.2023

Суд запретил торговлю в двух ТЦ арестованного главы федерации кудо по ДФО

Суд во Владивостоке удовлетворил иск прокурора о запрете торговли в двух торговых центрах, принадлежащих главе федерации кудо по ДФО Александру Ясину, который... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T04:55

2023-09-15T04:55

2023-09-15T04:55

владивосток

ленинский район

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 15 сен - РИА Новости. Суд во Владивостоке удовлетворил иск прокурора о запрете торговли в двух торговых центрах, принадлежащих главе федерации кудо по ДФО Александру Ясину, который обвиняется в бандитизме и убийствах, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Приморья. Следствие полагает, что в начале 1990-х годов Ясин создал вооруженную банду "Трифоновские", которая нападала на бизнесменов, занималась вымогательством и убийствами, незаконно присваивала доли в коммерческих предприятиях. Он заключен под арест. Ранее прокурор региона Сергей Столяров сообщал, что суд вынес решение о сносе двух незаконно возведенных торговых центров на Спортивном рынке, которые активно использовались группировкой Ясина для финансовой деятельности. В прокуратуре края РИА Новости уточняли, что ТЦ принадлежат Ясину. В феврале два ТЦ закрыли решением суда в рамках обеспечительных мер по иску прокуратуры. "Решением суда удовлетворен иск прокурора Ленинского района Владивостока о возложении обязанности на юридическое лицо-собственника объектов использовать площади ТЦ "Гранд" и ТЦ "Союз" для осуществления торговой деятельности. Решение не вступило в законную силу", - сообщил РИА Новости представитель прокуратуры. По его словам, поводом для предъявления иска стало то, разрешение на ввод зданий в эксплуатацию не выдавали, они не соответствовали строительным, санитарно-эпидемиологическим, противопожарным и другим нормам. В конце августа правоохранители закончили расследование уголовного дела о создании и участии в банде "Трифоновские", в том числе в отношении организатора Ясина. В следствии РИА Новости уточняли, что по делу проходят пять фигурантов.

https://ria.ru/20230813/afera-1889783286.html

https://ria.ru/20230730/arest-1887153061.html

владивосток

ленинский район

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владивосток, ленинский район, происшествия