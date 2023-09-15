https://ria.ru/20230915/zapad-1896618575.html

Эксперт считает, что итоги G20 говорят о конце доминирования Запада в мире

Эксперт считает, что итоги G20 говорят о конце доминирования Запада в мире - РИА Новости, 15.09.2023

Эксперт считает, что итоги G20 говорят о конце доминирования Запада в мире

Декларация стран G20, лишенная открытого осуждения конфликта на Украине, говорит о конце доминирования западных стран в мире, считает французский дипломат Жерар РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T19:49

2023-09-15T19:49

2023-09-15T19:49

в мире

франция

украина

индия

жерар аро

нарендра моди

светлана лукаш

большая двадцатка

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ПАРИЖ, 15 сен – РИА Новости. Декларация стран G20, лишенная открытого осуждения конфликта на Украине, говорит о конце доминирования западных стран в мире, считает французский дипломат Жерар Аро, являвшийся, в том числе, постоянным представителем Франции при ООН и послом Франции в США. "Это крах успеха западного мира, это конец того периода, когда Запад доминировал в мире – периода, который для нас был нормальным, но в действительности вовсе таковым не был. Поэтому сейчас остальные страны говорят нам: "это окончено, вы больше не хозяева мира, у нас есть свое видение", - сказал Аро в эфире телеканала LCI. По его мнению, Запад не может требовать от африканских стран осуждения конфликта на Украине, потому как не поддерживал их во время множественных войн на континенте. "Что касается конфликта на Украине, они считают его "войной белых", считают: "у нас нет ни одной причины в него ввязываться, когда война шла на нашей территории, вы же сами не хотели прийти нам на помощь", - отметил дипломат. Он указал на то, что сейчас "весь западный мир объединился вокруг США" из-за конфликта на Украине, и призвал Францию не участвовать в этой конфронтации. "Задача Франции - попытаться избежать этого противостояния между Западом и всем остальным миром", - сказал он, отметив, что "у Франции должна быть своя собственная линия". Ранее по итогам саммита G20 в Индии премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил о принятии Нью-Делийской декларации саммита G20. В ней в контексте событий на Украине говорится, что все страны должны воздержаться от угрозы силой или ее применения в целях приобретения территорий. Шерпа России в "Группе двадцати" Светлана Лукаш заявила, что "половина "двадцатки" отказалась трактовать события в интересах того, как подает их Запад".

https://ria.ru/20230912/peskov-1895712896.html

https://ria.ru/20230912/vsu-1895949396.html

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украина

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в мире, франция, украина, индия, жерар аро, нарендра моди, светлана лукаш, большая двадцатка, оон, саммит g20