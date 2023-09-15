https://ria.ru/20230915/zabastovka-1896610753.html

Байдена обвинили в забастовке автопрома

Байдена обвинили в забастовке автопрома - РИА Новости, 15.09.2023

Байдена обвинили в забастовке автопрома

Глава торговой палаты США Сюзан Кларк возложила вину за масштабную забастовку работников автомобилестроения на президента страны Джо Байдена и призвала к ее... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T18:56

2023-09-15T18:56

2023-09-15T18:56

в мире

сша

джо байден

ford motor

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ВАШИНГТОН, 15 сен – РИА Новости. Глава торговой палаты США Сюзан Кларк возложила вину за масштабную забастовку работников автомобилестроения на президента страны Джо Байдена и призвала к ее прекращению. По словам Кларк, Байден, который видит в профсоюзах свою политическую опору, проводит курс на "юнионизацию любой ценой". "Забастовка (профсоюза автомобилестроителей) UAW и на самом деле все "лето стачек" стали естественным результатом общеправительственного подхода администрации Байдена к продвижению юнионизации любой ценой... Неудивительно, что профсоюзы чувствуют в себе смелость", - говорится в заявлении Кларк. В ночь на пятницу UAW объявил забастовку на предприятиях ведущих автомобилестроительных компаний GM, Ford и Stellantis, не договорившись с их руководством о повышении зарплат и улучшении иных условий труда. Профсоюз требует надбавки в 40%, тогда как работодатели соглашаются на 20% и говорят, что выполнение всех требований обернется для них банкротством. В ближайшее время Байден должен выступить с заявлением по поводу забастовки. Торговая палата, представляющая интересы капитала, призвала профсоюз возобновить диалог. "Палата призывает UAW прекратить забастовку и вернуться за стол переговоров. Мы продолжим поддерживать создателей американских рабочих мест и миллионы работников, которые не участвуют в профсоюзном движении и выступают против чрезмерно напористой проюнионистской повестки администрации", - сказала Кларк.

https://ria.ru/20230915/zabastovka-1896434117.html

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, джо байден, ford motor