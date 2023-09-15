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Байдена обвинили в забастовке автопрома - РИА Новости, 15.09.2023
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18:56 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/zabastovka-1896610753.html
Байдена обвинили в забастовке автопрома
Байдена обвинили в забастовке автопрома - РИА Новости, 15.09.2023
Байдена обвинили в забастовке автопрома
Глава торговой палаты США Сюзан Кларк возложила вину за масштабную забастовку работников автомобилестроения на президента страны Джо Байдена и призвала к ее... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T18:56
2023-09-15T18:56
в мире
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 15 сен – РИА Новости. Глава торговой палаты США Сюзан Кларк возложила вину за масштабную забастовку работников автомобилестроения на президента страны Джо Байдена и призвала к ее прекращению. По словам Кларк, Байден, который видит в профсоюзах свою политическую опору, проводит курс на "юнионизацию любой ценой". "Забастовка (профсоюза автомобилестроителей) UAW и на самом деле все "лето стачек" стали естественным результатом общеправительственного подхода администрации Байдена к продвижению юнионизации любой ценой... Неудивительно, что профсоюзы чувствуют в себе смелость", - говорится в заявлении Кларк. В ночь на пятницу UAW объявил забастовку на предприятиях ведущих автомобилестроительных компаний GM, Ford и Stellantis, не договорившись с их руководством о повышении зарплат и улучшении иных условий труда. Профсоюз требует надбавки в 40%, тогда как работодатели соглашаются на 20% и говорят, что выполнение всех требований обернется для них банкротством. В ближайшее время Байден должен выступить с заявлением по поводу забастовки. Торговая палата, представляющая интересы капитала, призвала профсоюз возобновить диалог. "Палата призывает UAW прекратить забастовку и вернуться за стол переговоров. Мы продолжим поддерживать создателей американских рабочих мест и миллионы работников, которые не участвуют в профсоюзном движении и выступают против чрезмерно напористой проюнионистской повестки администрации", - сказала Кларк.
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в мире, сша, джо байден, ford motor
В мире, США, Джо Байден, Ford Motor
Байдена обвинили в забастовке автопрома

Глава торговой палаты США обвинила Байдена в масштабной забастовке автопрома

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 сен – РИА Новости. Глава торговой палаты США Сюзан Кларк возложила вину за масштабную забастовку работников автомобилестроения на президента страны Джо Байдена и призвала к ее прекращению.
По словам Кларк, Байден, который видит в профсоюзах свою политическую опору, проводит курс на "юнионизацию любой ценой".
«
"Забастовка (профсоюза автомобилестроителей) UAW и на самом деле все "лето стачек" стали естественным результатом общеправительственного подхода администрации Байдена к продвижению юнионизации любой ценой... Неудивительно, что профсоюзы чувствуют в себе смелость", - говорится в заявлении Кларк.
В ночь на пятницу UAW объявил забастовку на предприятиях ведущих автомобилестроительных компаний GM, Ford и Stellantis, не договорившись с их руководством о повышении зарплат и улучшении иных условий труда. Профсоюз требует надбавки в 40%, тогда как работодатели соглашаются на 20% и говорят, что выполнение всех требований обернется для них банкротством.
В ближайшее время Байден должен выступить с заявлением по поводу забастовки.
Флаг Соединенных Штатов Америки - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
Байден созвонился с лидером профсоюза автопрома на фоне угрозы забастовок
Вчера, 01:45
Торговая палата, представляющая интересы капитала, призвала профсоюз возобновить диалог.
«
"Палата призывает UAW прекратить забастовку и вернуться за стол переговоров. Мы продолжим поддерживать создателей американских рабочих мест и миллионы работников, которые не участвуют в профсоюзном движении и выступают против чрезмерно напористой проюнионистской повестки администрации", - сказала Кларк.
 
В миреСШАДжо БайденFord Motor
 
 
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