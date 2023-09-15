https://ria.ru/20230915/zabastovka-1896441976.html

Лидер профсоюза автопрома США объявил о начале всеобщей забастовки

Лидер профсоюза автопрома США объявил о начале всеобщей забастовки - РИА Новости, 15.09.2023

Лидер профсоюза автопрома США объявил о начале всеобщей забастовки

Крупный американский профсоюз United Auto Workers (UAW) в ночь на пятницу объявил о начале массовой забастовки на предприятиях автопроизводителей General... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T05:20

2023-09-15T05:20

2023-09-15T11:20

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ВАШИНГТОН, 15 сен — РИА Новости. Крупный американский профсоюз United Auto Workers (UAW) в ночь на пятницу объявил о начале массовой забастовки на предприятиях автопроизводителей General Motors, Ford и Stellantis, грозящей США серьезным экономическим ущербом."Сегодня впервые в нашей истории мы нанесем удар сразу по трем членам "большой тройки", — заявил лидер профсоюза Шон Фейн во время своего обращения, которое транслировалось на официальном канале профсоюза на YouTube.Члены профсоюза требуют от компаний значительного повышения зарплат наряду с улучшением пенсионного обеспечения, увеличением отпусков и другими мерами.На заводе трех крупнейших автопроизводителей работают порядка 150 тысяч членов профсоюза, который в течение последнего времени вел от их имени переговоры об улучшении условий труда. Ранее UAW определил полночь четверга по времени восточного побережья США крайним сроком для выполнения своих требований, однако по состоянию на вечер того же дня ни о каких договоренностях объявлено не было.Забастовка начнется в полночь по местному времени, у сторон еще есть два часа, чтобы ее избежать, но, по сообщениям CNBC, их позиции все еще слишком далеки.Как предупредил накануне лидер профсоюза Шон Фейн, забастовка будет проходить "на невиданном ранее уровне" во всех трех компаниях, однако не затронет единовременно все предприятия. Речь, по его словам, идет об ограниченном числе локаций, однако со временем, в зависимости от прогресса в диалоге с лидерами компаний автопрома, она может разрастись.В свою очередь, гендиректор Ford Джим Фарли в четверг вечером дал понять, что его концерн не получал за последние две недели какого-либо контрпредложения от профсоюза. Фарли также выразил уверенность, что, в случае провала переговоров между сторонами, ситуация грозит обернуться "одной из крупнейших забастовок" в американской истории.За несколько часов до истечения обозначенного профсоюзом дедлайна, как информировала пресс-служба Белого дома, со сторонами спора созвонился сам президент США Джо Байден. Подробности состоявшихся дискуссий в администрации не привели, лишь указав, что глава государства рассчитывал получить сведения о статусе переговоров в преддверии грозящей стране стачки.

https://ria.ru/20230502/stsenaristy-1869053809.html

https://ria.ru/20230915/zabastovka-1896434117.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, джо байден, ford motor, general motors, youtube, в мире, авто