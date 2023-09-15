https://ria.ru/20230915/zabastovka-1896434117.html
Байден созвонился с лидером профсоюза автопрома на фоне угрозы забастовок
Байден созвонился с лидером профсоюза автопрома на фоне угрозы забастовок - РИА Новости, 15.09.2023
Байден созвонился с лидером профсоюза автопрома на фоне угрозы забастовок
Президент США Джо Байден в четверг провел переговоры с лидером профсоюза работников автопрома (UAW) Шоном Фейном и главами крупнейших национальных... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T01:45
2023-09-15T01:45
2023-09-15T01:45
сша
general motors
джо байден
ford motor
в мире
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ВАШИНГТОН, 15 сен – РИА Новости. Президент США Джо Байден в четверг провел переговоры с лидером профсоюза работников автопрома (UAW) Шоном Фейном и главами крупнейших национальных производителей автомобилей, в ходе которых стороны обсудили текущий статус переговоров о новых контрактах для сотрудников, сообщила пресс-служба Белого дома. "Президент Байден поговорил с президентом UAW Шоном Фейном и руководителями крупнейших автомобильных компаний, чтобы обсудить статус текущих переговоров", - следует из сообщения. Подробности состоявшихся дискуссий в администрации США не привели. Профсоюз грозит массовой забастовкой автопроизводителям General Motors, Ford и Stellantis, если те не согласятся на повышение зарплат. На заводах трех компаний работают порядка 150 тысяч членов профсоюза, который ведет от их имени переговоры об улучшении условий труда и определил полночь четверга по времени восточного побережья США крайним сроком для выполнения своих требований. Стачка, грозящая ввиду отсутствия на текущий момент договоренностей между сторонами, может причинить серьёзный экономический ущерб США как крупному игроку на мировом рынке автопрома.
https://ria.ru/20230914/ataki-1896421011.html
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сша, general motors, джо байден, ford motor, в мире
США, General Motors, Джо Байден, Ford Motor, В мире
Байден созвонился с лидером профсоюза автопрома на фоне угрозы забастовок
Байден поговорил с лидером UAW и главами компаний автопрома на фоне угроз стачек