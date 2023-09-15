https://ria.ru/20230915/zabastovka-1896434117.html

Байден созвонился с лидером профсоюза автопрома на фоне угрозы забастовок

Байден созвонился с лидером профсоюза автопрома на фоне угрозы забастовок - РИА Новости, 15.09.2023

Байден созвонился с лидером профсоюза автопрома на фоне угрозы забастовок

Президент США Джо Байден в четверг провел переговоры с лидером профсоюза работников автопрома (UAW) Шоном Фейном и главами крупнейших национальных... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T01:45

2023-09-15T01:45

2023-09-15T01:45

сша

general motors

джо байден

ford motor

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582894350_0:131:3175:1917_1920x0_80_0_0_9ec67c14c7250b73a195c684b45b73c5.jpg

ВАШИНГТОН, 15 сен – РИА Новости. Президент США Джо Байден в четверг провел переговоры с лидером профсоюза работников автопрома (UAW) Шоном Фейном и главами крупнейших национальных производителей автомобилей, в ходе которых стороны обсудили текущий статус переговоров о новых контрактах для сотрудников, сообщила пресс-служба Белого дома. "Президент Байден поговорил с президентом UAW Шоном Фейном и руководителями крупнейших автомобильных компаний, чтобы обсудить статус текущих переговоров", - следует из сообщения. Подробности состоявшихся дискуссий в администрации США не привели. Профсоюз грозит массовой забастовкой автопроизводителям General Motors, Ford и Stellantis, если те не согласятся на повышение зарплат. На заводах трех компаний работают порядка 150 тысяч членов профсоюза, который ведет от их имени переговоры об улучшении условий труда и определил полночь четверга по времени восточного побережья США крайним сроком для выполнения своих требований. Стачка, грозящая ввиду отсутствия на текущий момент договоренностей между сторонами, может причинить серьёзный экономический ущерб США как крупному игроку на мировом рынке автопрома.

https://ria.ru/20230914/ataki-1896421011.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, general motors, джо байден, ford motor, в мире