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В Японии побили полувековой рекорд по числу человек старше ста лет
В Японии побили полувековой рекорд по числу человек старше ста лет - РИА Новости, 15.09.2023
В Японии побили полувековой рекорд по числу человек старше ста лет
Число жителей Японии старше 100 лет в настоящее время составляет 92 139 человек, что является абсолютным рекордом за 53 года, свидетельствуют статистические... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T15:50
2023-09-15T15:50
2023-09-15T15:56
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ТОКИО, 15 сен – РИА Новости. Число жителей Японии старше 100 лет в настоящее время составляет 92 139 человек, что является абсолютным рекордом за 53 года, свидетельствуют статистические данные, обнародованные министерством здравоохранения, труда и благосостояния Японии в преддверии отмечаемого 19 сентября Дня почитания старости. За год число японцев, отметивших столетие, увеличилось на 1428 человек. Из общего числа 88,5% составляют женщины, их насчитывается более 81,5 тысячи. Мужчин чуть более 10,5 тысячи. Самой пожилой жительницей Японии является 116-летняя Фуса Тацуми из префектуры Осака, самый пожилой мужчина – 111-летний Гисабуро Сонобэ из префектуры Тиба. Япония каждый год в течение 53 лет обновляет рекорды по этому показателю, но отметку в 90 тысяч человек превзошла впервые. В 1963 году, когда началась вестись подобная статистика, в стране насчитывалось всего 153 жителя старше 100 лет. В 1998 году число японцев, отметивших столетие, превысило отметку в 10 тысяч, а в прошлом году – 90 тысяч.
https://ria.ru/20230828/kurily-1892664198.html
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в мире, япония, осака (город), тиба (город), здоровье - общество, общество
В мире, Япония, Осака (город), Тиба (город), Здоровье - Общество, Общество
В Японии побили полувековой рекорд по числу человек старше ста лет
В Японии сообщили о более чем 92 тысячах человек старше ста лет