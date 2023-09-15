https://ria.ru/20230915/whatsapp-1896522914.html
В ГД предложили найти компромисс по работе русскоязычных каналов в WhatsApp
В ГД предложили найти компромисс по работе русскоязычных каналов в WhatsApp - РИА Новости, 15.09.2023
В ГД предложили найти компромисс по работе русскоязычных каналов в WhatsApp
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") направил запрос в Роскомнадзор с предложением рассмотреть возможность установления порядка работы... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T13:46
2023-09-15T13:46
2023-09-15T13:46
владислав даванков
whatsapp inc.
технологии
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") направил запрос в Роскомнадзор с предложением рассмотреть возможность установления порядка работы русскоязычных каналов в WhatsApp вместо его блокировки. "Учитывая положительный опыт взаимодействия Роскомнадзора и мессенджера Telegram, на площадке которого представлены различные русскоязычные каналы, считаю необходимым рассмотреть возможность поиска компромисса с руководством Meta* о порядке работы русскоязычных каналов в мессенджере WhatsApp", - сказано в обращении парламентария к главе Роскомнадзору Андрею Липову. В качестве такого компромисса парламентарий предложил разработать порядок ограничения доступа к конкретным каналам, которые нарушили законодательство России, вместо ограничения доступа ко всему мессенджеру. "Считаю необходимым рассматривать возможность ограничения доступа к мессенджеру WhatsApp только в случае несоблюдения компанией Meta каких-либо возможных компромиссных решений. В этой связи прошу Вас рассмотреть возможность поиска компромиссных вариантов работы русскоязычных каналов в мессенджере WhatsApp вместо его блокировки", - добавил он. По словам Даванкова, блокировка WhatsApp может привести к негативной реакции российских граждан.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230914/whatsapp-1896303882.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владислав даванков, whatsapp inc., технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Владислав Даванков, WhatsApp Inc., Технологии, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
В ГД предложили найти компромисс по работе русскоязычных каналов в WhatsApp
Даванков предложил найти компромисс в работе WhatsApp, чтобы не блокировать его
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") направил запрос в Роскомнадзор с предложением рассмотреть возможность установления порядка работы русскоязычных каналов в WhatsApp вместо его блокировки.
"Учитывая положительный опыт взаимодействия Роскомнадзора и мессенджера Telegram
, на площадке которого представлены различные русскоязычные каналы, считаю необходимым рассмотреть возможность поиска компромисса с руководством Meta* о порядке работы русскоязычных каналов в мессенджере WhatsApp", - сказано в обращении парламентария к главе Роскомнадзору Андрею Липову
.
В качестве такого компромисса парламентарий предложил разработать порядок ограничения доступа к конкретным каналам, которые нарушили законодательство России, вместо ограничения доступа ко всему мессенджеру. "Считаю необходимым рассматривать возможность ограничения доступа к мессенджеру WhatsApp только в случае несоблюдения компанией Meta каких-либо возможных компромиссных решений. В этой связи прошу Вас рассмотреть возможность поиска компромиссных вариантов работы русскоязычных каналов в мессенджере WhatsApp вместо его блокировки", - добавил он.
По словам Даванкова, блокировка WhatsApp может привести к негативной реакции российских граждан.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Хинштейн не исключил блокировки WhatsApp в России