https://ria.ru/20230915/whatsapp-1896522914.html

В ГД предложили найти компромисс по работе русскоязычных каналов в WhatsApp

В ГД предложили найти компромисс по работе русскоязычных каналов в WhatsApp - РИА Новости, 15.09.2023

В ГД предложили найти компромисс по работе русскоязычных каналов в WhatsApp

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") направил запрос в Роскомнадзор с предложением рассмотреть возможность установления порядка работы... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T13:46

2023-09-15T13:46

2023-09-15T13:46

владислав даванков

whatsapp inc.

технологии

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") направил запрос в Роскомнадзор с предложением рассмотреть возможность установления порядка работы русскоязычных каналов в WhatsApp вместо его блокировки. "Учитывая положительный опыт взаимодействия Роскомнадзора и мессенджера Telegram, на площадке которого представлены различные русскоязычные каналы, считаю необходимым рассмотреть возможность поиска компромисса с руководством Meta* о порядке работы русскоязычных каналов в мессенджере WhatsApp", - сказано в обращении парламентария к главе Роскомнадзору Андрею Липову. В качестве такого компромисса парламентарий предложил разработать порядок ограничения доступа к конкретным каналам, которые нарушили законодательство России, вместо ограничения доступа ко всему мессенджеру. "Считаю необходимым рассматривать возможность ограничения доступа к мессенджеру WhatsApp только в случае несоблюдения компанией Meta каких-либо возможных компромиссных решений. В этой связи прошу Вас рассмотреть возможность поиска компромиссных вариантов работы русскоязычных каналов в мессенджере WhatsApp вместо его блокировки", - добавил он. По словам Даванкова, блокировка WhatsApp может привести к негативной реакции российских граждан.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230914/whatsapp-1896303882.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владислав даванков, whatsapp inc., технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)