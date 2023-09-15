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В Винницкой области прогремел взрыв, сообщили СМИ
В Винницкой области прогремел взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.09.2023
В Винницкой области прогремел взрыв, сообщили СМИ
Украинские СМИ сообщают о взрыве в Винницкой области, в регионе объявлена воздушная тревога. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T06:29
2023-09-15T06:29
2023-09-15T06:29
специальная военная операция на украине
винницкая область
черкасская область
вооруженные силы рф
хмельницкий (город)
в мире
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрыве в Винницкой области, в регионе объявлена воздушная тревога. "В Винницкой области был слышен звук взрыва",- говорится в сообщении издания "Суспильне" ("Общественное") в телеграм-канале. Ранее воздушная тревога была объявлена в Винницкой, Черновецкой, Хмельницкой и Черкасской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230914/vzryvy-1896230780.html
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винницкая область, черкасская область, вооруженные силы рф, хмельницкий (город), в мире
Специальная военная операция на Украине, Винницкая область, Черкасская область, Вооруженные силы РФ, Хмельницкий (город), В мире
В Винницкой области прогремел взрыв, сообщили СМИ
"Суспильне": в Винницкой области прогремел взрыв