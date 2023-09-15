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Россия расценит ответ США на высылку дипломатов как эскалацию, заявил МИД
Россия расценит ответ США на высылку дипломатов как эскалацию, заявил МИД - РИА Новости, 15.09.2023
Россия расценит ответ США на высылку дипломатов как эскалацию, заявил МИД
Любой зеркальный ответ США на высылку двух американских дипломатов из России Москва будет расценивать как эскалацию, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T14:13
2023-09-15T14:13
2023-09-15T14:13
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Любой зеркальный ответ США на высылку двух американских дипломатов из России Москва будет расценивать как эскалацию, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Мы призываем не идти по эскалационному пути. Сотрудники, которые были объявлены persona non grata, занимались деятельностью, несовместимой с положениями Венской конвенции - это очевидный факт. В последнее время обстоятельства происходившего предшествовавшего объявленному решению были преданы огласке и стали достоянием гласности", - сказал Рябков журналистам. "Поэтому любые действия США в русле так называемой зеркальности мы не сможем расценить иначе как провокацию и очередной эскалационный ход с американской стороны. Мы предостерегаем их от этого", - добавил Рябков.
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россия, сша, сергей рябков, в мире
Россия, США, Сергей Рябков, В мире
Россия расценит ответ США на высылку дипломатов как эскалацию, заявил МИД
Рябков: Россия расценит зеркальный ответ США на высылку дипломатов как эскалацию
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Любой зеркальный ответ США на высылку двух американских дипломатов из России Москва будет расценивать как эскалацию, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы призываем не идти по эскалационному пути. Сотрудники, которые были объявлены persona non grata, занимались деятельностью, несовместимой с положениями Венской конвенции - это очевидный факт. В последнее время обстоятельства происходившего предшествовавшего объявленному решению были преданы огласке и стали достоянием гласности", - сказал Рябков журналистам.
"Поэтому любые действия США в русле так называемой зеркальности мы не сможем расценить иначе как провокацию и очередной эскалационный ход с американской стороны. Мы предостерегаем их от этого", - добавил Рябков.
Случаи высылки иностранных дипломатов из России в 2023 году