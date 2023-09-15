https://ria.ru/20230915/vysylka-1896529198.html

Россия расценит ответ США на высылку дипломатов как эскалацию, заявил МИД

Россия расценит ответ США на высылку дипломатов как эскалацию, заявил МИД - РИА Новости, 15.09.2023

Россия расценит ответ США на высылку дипломатов как эскалацию, заявил МИД

Любой зеркальный ответ США на высылку двух американских дипломатов из России Москва будет расценивать как эскалацию, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T14:13

2023-09-15T14:13

2023-09-15T14:13

россия

сша

сергей рябков

в мире

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Любой зеркальный ответ США на высылку двух американских дипломатов из России Москва будет расценивать как эскалацию, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Мы призываем не идти по эскалационному пути. Сотрудники, которые были объявлены persona non grata, занимались деятельностью, несовместимой с положениями Венской конвенции - это очевидный факт. В последнее время обстоятельства происходившего предшествовавшего объявленному решению были преданы огласке и стали достоянием гласности", - сказал Рябков журналистам. "Поэтому любые действия США в русле так называемой зеркальности мы не сможем расценить иначе как провокацию и очередной эскалационный ход с американской стороны. Мы предостерегаем их от этого", - добавил Рябков.

https://ria.ru/20230706/diplomaty-1882574596.html

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