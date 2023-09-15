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"Всего за месяц". В Киеве заявили о конце стратегического контрнаступления

"Всего за месяц". В Киеве заявили о конце стратегического контрнаступления - РИА Новости, 16.09.2023

"Всего за месяц". В Киеве заявили о конце стратегического контрнаступления

Украинская армия завершила стратегическое контрнаступление, не добившись результата в разумный срок, заявил киевский политолог Вадим Карасев в интервью... РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-15T18:57

2023-09-15T18:57

2023-09-16T01:02

политика

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вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Украинская армия завершила стратегическое контрнаступление, не добившись результата в разумный срок, заявил киевский политолог Вадим Карасев в интервью YouTube-каналу Politeka."Сегодня мы уже контрнаступаем экономно, в затухающем режиме, потому что это бессмысленно. Такие контрнаступления, такие операции наземные, в общевойсковом формате, они должны за месяц давать результат. Если они не дали за месяц, — все, не будет больше. <...> Потому проводится в режиме уже тактического — не оперативно-стратегического контрнаступления, а чисто тактически", — полагает эксперт.ВСУ уже четвертый месяц ведут активные бои на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но, как отмечал президент России Владимир Путин, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом боевых действий.В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 — они должны были быть главной ударной силой украинской армии, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".

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политика, россия, вооруженные силы украины, нато