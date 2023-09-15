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"Всего за месяц". В Киеве заявили о конце стратегического контрнаступления - РИА Новости, 16.09.2023
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18:57 15.09.2023 (обновлено: 01:02 16.09.2023)
https://ria.ru/20230915/vsu-1896611378.html
"Всего за месяц". В Киеве заявили о конце стратегического контрнаступления
"Всего за месяц". В Киеве заявили о конце стратегического контрнаступления - РИА Новости, 16.09.2023
"Всего за месяц". В Киеве заявили о конце стратегического контрнаступления
Украинская армия завершила стратегическое контрнаступление, не добившись результата в разумный срок, заявил киевский политолог Вадим Карасев в интервью... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-15T18:57
2023-09-16T01:02
политика
россия
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Украинская армия завершила стратегическое контрнаступление, не добившись результата в разумный срок, заявил киевский политолог Вадим Карасев в интервью YouTube-каналу Politeka."Сегодня мы уже контрнаступаем экономно, в затухающем режиме, потому что это бессмысленно. Такие контрнаступления, такие операции наземные, в общевойсковом формате, они должны за месяц давать результат. Если они не дали за месяц, — все, не будет больше. &lt;...&gt; Потому проводится в режиме уже тактического — не оперативно-стратегического контрнаступления, а чисто тактически", — полагает эксперт.ВСУ уже четвертый месяц ведут активные бои на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но, как отмечал президент России Владимир Путин, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом боевых действий.В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 — они должны были быть главной ударной силой украинской армии, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".
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политика, россия, вооруженные силы украины, нато
Политика, Россия, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Всего за месяц". В Киеве заявили о конце стратегического контрнаступления

Политолог Карасев: контрнаступление ВСУ идет экономно в силу бессмысленности

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные в Донецкой области
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Украинская армия завершила стратегическое контрнаступление, не добившись результата в разумный срок, заявил киевский политолог Вадим Карасев в интервью YouTube-каналу Politeka.
«
"Сегодня мы уже контрнаступаем экономно, в затухающем режиме, потому что это бессмысленно. Такие контрнаступления, такие операции наземные, в общевойсковом формате, они должны за месяц давать результат. Если они не дали за месяц, — все, не будет больше. <...> Потому проводится в режиме уже тактического — не оперативно-стратегического контрнаступления, а чисто тактически", — полагает эксперт.
ВСУ уже четвертый месяц ведут активные бои на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но, как отмечал президент России Владимир Путин, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом боевых действий.
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 — они должны были быть главной ударной силой украинской армии, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".
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