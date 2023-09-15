https://ria.ru/20230915/vsu-1896569163.html

Рогов призвал уничтожить боевиков ВСУ, отправивших пленных на минные поля

Рогов призвал уничтожить боевиков ВСУ, отправивших пленных на минные поля - РИА Новости, 15.09.2023

Рогов призвал уничтожить боевиков ВСУ, отправивших пленных на минные поля

Украинские боевики, отправившие российских пленных солдат на минные поля, подлежат уничтожению, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T15:54

2023-09-15T15:54

2023-09-15T15:54

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

владимир рогов

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894358852_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_a9eb3eb86fa72948bb50ecf60be631af.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости. Украинские боевики, отправившие российских пленных солдат на минные поля, подлежат уничтожению, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. Об этом случае РИА Новости ранее рассказал осведомленный источник со ссылкой на видео из телефона, который нашли в одном из украинских блиндажей. "Это преступление и ему подобные должны быть расследованы, а виновные – понести наказание. Не секрет, что подразделения террористов, которые уничтожали пленных, не берутся в плен, а уничтожаются на поле боя. В этом случае должно быть то же самое, когда будет понятно, кто данные преступления совершал и бросал наших ребят на минные поля", - сказал Рогов. Случившееся он сравнил с военными преступлениями времен Второй мировой войны. "Духовными кумирами" преступников из ВСУ, считает Рогов, выступают нацисты Третьего Рейха. "Практика отправления пленных на минные поля не нова. Она применялась нашими врагами и во времена Великой Отечественной войны, когда подобным образом нацисты поступали с советскими пленными", - подчеркнул Рогов.

https://ria.ru/20230915/plennye-1896481410.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, владимир рогов, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр