https://ria.ru/20230915/vmf-1896465981.html

Совершенствование ВМФ позволит защитить интересы России, заявил Шойгу

Совершенствование ВМФ позволит защитить интересы России, заявил Шойгу - РИА Новости, 15.09.2023

Совершенствование ВМФ позволит защитить интересы России, заявил Шойгу

Совершенствование Военно-морского флота России позволяет защищать интересы страны, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании в штабе Тихоокеанского... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T10:34

2023-09-15T10:34

2023-09-15T10:34

сергей шойгу

тихоокеанский флот вмф россии

приморский край

большой камень

безопасность

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ВЛАДИВОСТОК, 15 сен – РИА Новости. Совершенствование Военно-морского флота России позволяет защищать интересы страны, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании в штабе Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ. В пятницу глава Минобороны проводит рабочую поездку в Приморском крае. Он проверил выполнение государственного оборонного заказа на дальневосточном заводе "Звезда" в Большом Камне и на вертолетном заводе "Прогресс " в Арсеньеве. После этого министр отправился в штаб ТОФ для проведения совещания по итогам работы на предприятиях военно-промышленного комплекса в дальневосточном регионе России. "Совершенствование Военно-морского флота позволяет нам отстаивать геополитические интересы страны, соответствующим образом реагировать на новые вызовы и угрозы", - сказал министр на совещании.

https://ria.ru/20230815/korabli-1890206863.html

приморский край

большой камень

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сергей шойгу, тихоокеанский флот вмф россии, приморский край, большой камень, безопасность