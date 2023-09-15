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Совершенствование ВМФ позволит защитить интересы России, заявил Шойгу
Совершенствование ВМФ позволит защитить интересы России, заявил Шойгу - РИА Новости, 15.09.2023
Совершенствование ВМФ позволит защитить интересы России, заявил Шойгу
Совершенствование Военно-морского флота России позволяет защищать интересы страны, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании в штабе Тихоокеанского... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T10:34
2023-09-15T10:34
2023-09-15T10:34
сергей шойгу
тихоокеанский флот вмф россии
приморский край
большой камень
безопасность
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ВЛАДИВОСТОК, 15 сен – РИА Новости. Совершенствование Военно-морского флота России позволяет защищать интересы страны, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании в штабе Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ. В пятницу глава Минобороны проводит рабочую поездку в Приморском крае. Он проверил выполнение государственного оборонного заказа на дальневосточном заводе "Звезда" в Большом Камне и на вертолетном заводе "Прогресс " в Арсеньеве. После этого министр отправился в штаб ТОФ для проведения совещания по итогам работы на предприятиях военно-промышленного комплекса в дальневосточном регионе России. "Совершенствование Военно-морского флота позволяет нам отстаивать геополитические интересы страны, соответствующим образом реагировать на новые вызовы и угрозы", - сказал министр на совещании.
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сергей шойгу, тихоокеанский флот вмф россии, приморский край, большой камень, безопасность
Сергей Шойгу, Тихоокеанский флот ВМФ России, Приморский край, Большой Камень, Безопасность
Совершенствование ВМФ позволит защитить интересы России, заявил Шойгу
Шойгу: совершенствование ВМФ позволит защитить геополитические интересы России