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Российские военные улучшили позиции в районе Вербового - РИА Новости, 15.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:56 15.09.2023 (обновлено: 17:19 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/verbovoe-1896569572.html
Российские военные улучшили позиции в районе Вербового
Российские военные улучшили позиции в районе Вербового - РИА Новости, 15.09.2023
Российские военные улучшили позиции в районе Вербового
Российские военные успешно контратаковали позиции ВСУ в районе села Вербовое в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава местного общественного движения... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T15:56
2023-09-15T17:19
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
украина
владимир рогов
вооруженные силы украины
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен — РИА Новости. Российские военные успешно контратаковали позиции ВСУ в районе села Вербовое в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава местного общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов. &quot;Наши войска не только сдерживают натиск противника, но и проводят контратаки. В частности, сегодня наши ребята контратаковали боевиков ВСУ, которые пытаются наступать в сторону Вербового, Новопрокоповки и Работино. Удар был нанесен северо-восточнее Вербового. Наша группа выдвинулась и хорошо покромсала врага, улучшив свои позиции&quot;, — сказал собеседник агентства.По словам Рогова, российские подразделения отбили все попытки наступления противника, уничтожив во время одной из украинских атак не менее трех боевых бронированных машин, две из которых, по подтвержденным данным, — американские MaxxPro.Противник несет потери и не может достичь никаких успехов на запорожском фронте, заключил собеседник агентства.В сводке Минобороны сообщалось, что российские войска ударили по скоплению живой силы и техники 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ западнее Вербового, уничтожив более 145 военнослужащих и три автомобиля.
https://ria.ru/20230915/ugroza-1896545529.html
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россия, запорожская область, украина, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Украина, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные улучшили позиции в районе Вербового

Рогов: ВС России в районе Вербового провели контратаку и улучшили позиции

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен — РИА Новости. Российские военные успешно контратаковали позиции ВСУ в районе села Вербовое в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава местного общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов.
«

"Наши войска не только сдерживают натиск противника, но и проводят контратаки. В частности, сегодня наши ребята контратаковали боевиков ВСУ, которые пытаются наступать в сторону Вербового, Новопрокоповки и Работино. Удар был нанесен северо-восточнее Вербового. Наша группа выдвинулась и хорошо покромсала врага, улучшив свои позиции", — сказал собеседник агентства.

По словам Рогова, российские подразделения отбили все попытки наступления противника, уничтожив во время одной из украинских атак не менее трех боевых бронированных машин, две из которых, по подтвержденным данным, — американские MaxxPro.
Противник несет потери и не может достичь никаких успехов на запорожском фронте, заключил собеседник агентства.
В сводке Минобороны сообщалось, что российские войска ударили по скоплению живой силы и техники 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ западнее Вербового, уничтожив более 145 военнослужащих и три автомобиля.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьУкраинаВладимир РоговВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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