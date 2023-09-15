https://ria.ru/20230915/valyuta-1896571743.html
Набиуллина назвала валютные ограничения решением правительства
Набиуллина назвала валютные ограничения решением правительства - РИА Новости, 15.09.2023
Набиуллина назвала валютные ограничения решением правительства
Дискуссия по валютным ограничениям ведется, но это решение правительства, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T16:03
2023-09-15T16:03
2023-09-15T16:03
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Дискуссия по валютным ограничениям ведется, но это решение правительства, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Действительно, дискуссия по валютным ограничениям сейчас ведется, это во многом решение правительства", - сказала она в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Набиуллина назвала валютные ограничения решением правительства
Набиуллина: дискуссия по валютным ограничениям есть, но так решило правительство