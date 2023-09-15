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Набиуллина назвала валютные ограничения решением правительства - РИА Новости, 15.09.2023
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16:03 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/valyuta-1896571743.html
Набиуллина назвала валютные ограничения решением правительства
Набиуллина назвала валютные ограничения решением правительства - РИА Новости, 15.09.2023
Набиуллина назвала валютные ограничения решением правительства
Дискуссия по валютным ограничениям ведется, но это решение правительства, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T16:03
2023-09-15T16:03
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Дискуссия по валютным ограничениям ведется, но это решение правительства, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Действительно, дискуссия по валютным ограничениям сейчас ведется, это во многом решение правительства", - сказала она в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ РФ.
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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Набиуллина назвала валютные ограничения решением правительства

Набиуллина: дискуссия по валютным ограничениям есть, но так решило правительство

© РИА Новости / Пресс-служба Банка России | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Банка России
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Дискуссия по валютным ограничениям ведется, но это решение правительства, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Действительно, дискуссия по валютным ограничениям сейчас ведется, это во многом решение правительства", - сказала она в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ РФ.
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ЭкономикаРоссияЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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