https://ria.ru/20230915/valyuta-1896571743.html

Набиуллина назвала валютные ограничения решением правительства

Набиуллина назвала валютные ограничения решением правительства - РИА Новости, 15.09.2023

Набиуллина назвала валютные ограничения решением правительства

Дискуссия по валютным ограничениям ведется, но это решение правительства, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T16:03

2023-09-15T16:03

2023-09-15T16:03

экономика

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Дискуссия по валютным ограничениям ведется, но это решение правительства, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Действительно, дискуссия по валютным ограничениям сейчас ведется, это во многом решение правительства", - сказала она в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ РФ.

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россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)