https://ria.ru/20230915/vagner-1896581758.html

Британия объявила группу "Вагнер" террористической организацией

Британия объявила группу "Вагнер" террористической организацией - РИА Новости, 15.09.2023

Британия объявила группу "Вагнер" террористической организацией

Великобритания официально объявила группу "Вагнер" террористической организацией и внесла ее в список запрещенных объединений, сообщило британское МВД. РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T16:34

2023-09-15T16:34

2023-09-15T16:35

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в мире

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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Великобритания официально объявила группу "Вагнер" террористической организацией и внесла ее в список запрещенных объединений, сообщило британское МВД. "Группа "Вагнер" была сегодня (15 сентября) признана террористической организацией", - говорится в заявлении ведомства на сайте правительства страны. На прошлой неделе глава британского МВД Суэлла Браверман представила в парламенте проект соответствующего приказа о включении группы "Вагенр" в список запрещенных организаций, изначально он должен был вступить в силу 13 сентября после согласования и принятия. Группа "Вагнер" стала 79-й организацией, признанной в Великобритании запрещенной. Членство в группе "Вагнер" или ее поддержка теперь считаются уголовным преступлением, которое может караться тюремным заключением сроком вплоть до 14 лет. Власти Британии также получили право конфисковать её активы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее не стал комментировать намерение Лондона признать группу "Вагнер" запрещенной организацией, однако напомнил, что "де-юре такой группы не существует".

https://ria.ru/20230829/vagner-1892915692.html

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