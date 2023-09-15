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СМИ: республиканцы в Конгрессе все более скептичны насчет помощи Украине - РИА Новости, 15.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:16 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/ukraina-1896605003.html
СМИ: республиканцы в Конгрессе все более скептичны насчет помощи Украине
СМИ: республиканцы в Конгрессе все более скептичны насчет помощи Украине - РИА Новости, 15.09.2023
СМИ: республиканцы в Конгрессе все более скептичны насчет помощи Украине
Представители Республиканской партии в Палате представителей США выражают все больший скептицизм относительно целесообразности увеличения финансовой помощи на... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T18:16
2023-09-15T18:16
специальная военная операция на украине
в мире
сша
конгресс сша
украина
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. Представители Республиканской партии в Палате представителей США выражают все больший скептицизм относительно целесообразности увеличения финансовой помощи на нужды Украины, пишет в пятницу газета Hill, освещающая события на Капитолийском холме. Как отмечает газета, "ультраправое меньшинство" в нижней палате Конгресса уже долгое время выступает против выделения дополнительного финансирования на эти цели, однако в последнее время обеспокоенность одолевает и более умеренно настроенных республиканцев. "Я считаю, обеспокоенность разделяют многие", - прокомментировала газете конгрессвумен Лиза Макклейн (республиканка от штата Мичиган), представляющая комитет Палаты представителей по вооруженным силам. "Я думаю, все зависит от того, что будет включено в законопроект (о финансировании - ред.)", - добавила она. По ее мнению, Конгрессу при выделении новых ассигнований необходимо сфокусировать внимание на разрешении внутренних проблем США, таких как финансирование работы федерального правительства и устранение последствий недавних разрушительных пожаров в штате Гавайи. Позицию Макклейн разделяет из другой республиканец - член палата от штата Аризона Энди Биггс. В беседе с изданием он дал понять, что не поддержит выделение нового пакета финансовой помощи Киеву, и выразил сомнение в том, что проект такого финансирования в ближайшее время будет рассматриваться в Конгрессе. При этом Биггс затруднился однозначно оценить, найдется ли у него в нижней палате достаточно единомышленников, чтобы заблокировать принятие законопроекта о новой финансовой поддержке Украины. В недавнем прошлом президент США Джо Байден обратился к Конгрессу с запросом о выделении дополнительных 24 миллиардов долларов финансирования на нужды Украины в 2024 году. При этом ряд конгрессменов решительно выступают против того, чтобы Вашингтон продолжал отправлять Киеву какую-либо военную помощь. Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230913/pomosch-1896154890.html
https://ria.ru/20230912/ukraina-1895864427.html
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сша
украина
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60
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в мире, сша, конгресс сша, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Конгресс США, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: республиканцы в Конгрессе все более скептичны насчет помощи Украине

Hill: республиканцы в Конгрессе выражают скептицизм насчет помощи Украине

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. Представители Республиканской партии в Палате представителей США выражают все больший скептицизм относительно целесообразности увеличения финансовой помощи на нужды Украины, пишет в пятницу газета Hill, освещающая события на Капитолийском холме.
Как отмечает газета, "ультраправое меньшинство" в нижней палате Конгресса уже долгое время выступает против выделения дополнительного финансирования на эти цели, однако в последнее время обеспокоенность одолевает и более умеренно настроенных республиканцев.
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
Запад не может гарантировать Киеву дальнейшую помощь, пишут СМИ
13 сентября, 16:41
"Я считаю, обеспокоенность разделяют многие", - прокомментировала газете конгрессвумен Лиза Макклейн (республиканка от штата Мичиган), представляющая комитет Палаты представителей по вооруженным силам. "Я думаю, все зависит от того, что будет включено в законопроект (о финансировании - ред.)", - добавила она. По ее мнению, Конгрессу при выделении новых ассигнований необходимо сфокусировать внимание на разрешении внутренних проблем США, таких как финансирование работы федерального правительства и устранение последствий недавних разрушительных пожаров в штате Гавайи.
Позицию Макклейн разделяет из другой республиканец - член палата от штата Аризона Энди Биггс. В беседе с изданием он дал понять, что не поддержит выделение нового пакета финансовой помощи Киеву, и выразил сомнение в том, что проект такого финансирования в ближайшее время будет рассматриваться в Конгрессе. При этом Биггс затруднился однозначно оценить, найдется ли у него в нижней палате достаточно единомышленников, чтобы заблокировать принятие законопроекта о новой финансовой поддержке Украины.
Киев - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
СМИ: Европа не сможет заменить США в вопросе поддержки Украины
12 сентября, 15:51
В недавнем прошлом президент США Джо Байден обратился к Конгрессу с запросом о выделении дополнительных 24 миллиардов долларов финансирования на нужды Украины в 2024 году. При этом ряд конгрессменов решительно выступают против того, чтобы Вашингтон продолжал отправлять Киеву какую-либо военную помощь.
Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
У США нет никакого стремления закончить конфликт на Украине, заявил Небензя
12 сентября, 18:52
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАКонгресс СШАУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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