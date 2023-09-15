СМИ: республиканцы в Конгрессе все более скептичны насчет помощи Украине
Hill: республиканцы в Конгрессе выражают скептицизм насчет помощи Украине
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. Представители Республиканской партии в Палате представителей США выражают все больший скептицизм относительно целесообразности увеличения финансовой помощи на нужды Украины, пишет в пятницу газета Hill, освещающая события на Капитолийском холме.
Как отмечает газета, "ультраправое меньшинство" в нижней палате Конгресса уже долгое время выступает против выделения дополнительного финансирования на эти цели, однако в последнее время обеспокоенность одолевает и более умеренно настроенных республиканцев.
"Я считаю, обеспокоенность разделяют многие", - прокомментировала газете конгрессвумен Лиза Макклейн (республиканка от штата Мичиган), представляющая комитет Палаты представителей по вооруженным силам. "Я думаю, все зависит от того, что будет включено в законопроект (о финансировании - ред.)", - добавила она. По ее мнению, Конгрессу при выделении новых ассигнований необходимо сфокусировать внимание на разрешении внутренних проблем США, таких как финансирование работы федерального правительства и устранение последствий недавних разрушительных пожаров в штате Гавайи.
Позицию Макклейн разделяет из другой республиканец - член палата от штата Аризона Энди Биггс. В беседе с изданием он дал понять, что не поддержит выделение нового пакета финансовой помощи Киеву, и выразил сомнение в том, что проект такого финансирования в ближайшее время будет рассматриваться в Конгрессе. При этом Биггс затруднился однозначно оценить, найдется ли у него в нижней палате достаточно единомышленников, чтобы заблокировать принятие законопроекта о новой финансовой поддержке Украины.
В недавнем прошлом президент США Джо Байден обратился к Конгрессу с запросом о выделении дополнительных 24 миллиардов долларов финансирования на нужды Украины в 2024 году. При этом ряд конгрессменов решительно выступают против того, чтобы Вашингтон продолжал отправлять Киеву какую-либо военную помощь.
Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.