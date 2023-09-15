https://ria.ru/20230915/ukraina-1896605003.html

СМИ: республиканцы в Конгрессе все более скептичны насчет помощи Украине

СМИ: республиканцы в Конгрессе все более скептичны насчет помощи Украине - РИА Новости, 15.09.2023

СМИ: республиканцы в Конгрессе все более скептичны насчет помощи Украине

Представители Республиканской партии в Палате представителей США выражают все больший скептицизм относительно целесообразности увеличения финансовой помощи на... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T18:16

2023-09-15T18:16

2023-09-15T18:16

специальная военная операция на украине

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ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. Представители Республиканской партии в Палате представителей США выражают все больший скептицизм относительно целесообразности увеличения финансовой помощи на нужды Украины, пишет в пятницу газета Hill, освещающая события на Капитолийском холме. Как отмечает газета, "ультраправое меньшинство" в нижней палате Конгресса уже долгое время выступает против выделения дополнительного финансирования на эти цели, однако в последнее время обеспокоенность одолевает и более умеренно настроенных республиканцев. "Я считаю, обеспокоенность разделяют многие", - прокомментировала газете конгрессвумен Лиза Макклейн (республиканка от штата Мичиган), представляющая комитет Палаты представителей по вооруженным силам. "Я думаю, все зависит от того, что будет включено в законопроект (о финансировании - ред.)", - добавила она. По ее мнению, Конгрессу при выделении новых ассигнований необходимо сфокусировать внимание на разрешении внутренних проблем США, таких как финансирование работы федерального правительства и устранение последствий недавних разрушительных пожаров в штате Гавайи. Позицию Макклейн разделяет из другой республиканец - член палата от штата Аризона Энди Биггс. В беседе с изданием он дал понять, что не поддержит выделение нового пакета финансовой помощи Киеву, и выразил сомнение в том, что проект такого финансирования в ближайшее время будет рассматриваться в Конгрессе. При этом Биггс затруднился однозначно оценить, найдется ли у него в нижней палате достаточно единомышленников, чтобы заблокировать принятие законопроекта о новой финансовой поддержке Украины. В недавнем прошлом президент США Джо Байден обратился к Конгрессу с запросом о выделении дополнительных 24 миллиардов долларов финансирования на нужды Украины в 2024 году. При этом ряд конгрессменов решительно выступают против того, чтобы Вашингтон продолжал отправлять Киеву какую-либо военную помощь. Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230913/pomosch-1896154890.html

https://ria.ru/20230912/ukraina-1895864427.html

https://ria.ru/20230912/nebenzya-1895944722.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, конгресс сша, украина, ситуация в днр и лнр