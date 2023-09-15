https://ria.ru/20230915/ukraina-1896518891.html

В Раде заявили, что проект бюджета на 2024 год не предусматривает выборы

В Раде заявили, что проект бюджета на 2024 год не предусматривает выборы - РИА Новости, 15.09.2023

В Раде заявили, что проект бюджета на 2024 год не предусматривает выборы

Проект государственного бюджета Украины на 2024 год не предусматривает расходы на проведение выборов, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T13:31

2023-09-15T13:31

2023-09-15T13:31

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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Проект государственного бюджета Украины на 2024 год не предусматривает расходы на проведение выборов, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем телеграм-канале. Ранее в пятницу премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что правительство приняло проект бюджета на 2024 год с рекордными военными расходами в объеме 45,6 миллиарда долларов, что превышает суммы расходов на социальную сферу, медицину и образование. "Всё, интрига снята: расходы на выборы в следующем году не предусмотрены. Когда в 2019 году были выборы, бюджет ЦИК составлял 4 миллиарда гривен (108,3 миллиона долларов)", - написал Железняк. Как заявлял ранее Владимир Зеленский, проводить выборы во время военного положения запрещено, но такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, Запад выделит деньги, а наблюдатели будут в том числе "в окопах".

https://ria.ru/20230912/ukraina-1895791849.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр