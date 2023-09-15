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В Раде заявили, что проект бюджета на 2024 год не предусматривает выборы - РИА Новости, 15.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:31 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/ukraina-1896518891.html
В Раде заявили, что проект бюджета на 2024 год не предусматривает выборы
В Раде заявили, что проект бюджета на 2024 год не предусматривает выборы - РИА Новости, 15.09.2023
В Раде заявили, что проект бюджета на 2024 год не предусматривает выборы
Проект государственного бюджета Украины на 2024 год не предусматривает расходы на проведение выборов, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T13:31
2023-09-15T13:31
специальная военная операция на украине
в мире
украина
верховная рада украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Проект государственного бюджета Украины на 2024 год не предусматривает расходы на проведение выборов, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем телеграм-канале. Ранее в пятницу премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что правительство приняло проект бюджета на 2024 год с рекордными военными расходами в объеме 45,6 миллиарда долларов, что превышает суммы расходов на социальную сферу, медицину и образование. "Всё, интрига снята: расходы на выборы в следующем году не предусмотрены. Когда в 2019 году были выборы, бюджет ЦИК составлял 4 миллиарда гривен (108,3 миллиона долларов)", - написал Железняк. Как заявлял ранее Владимир Зеленский, проводить выборы во время военного положения запрещено, но такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, Запад выделит деньги, а наблюдатели будут в том числе "в окопах".
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в мире, украина, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Верховная Рада Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Раде заявили, что проект бюджета на 2024 год не предусматривает выборы

Депутат Рады Железняк: проект бюджета на 2024 год не предусматривает выборы

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Проект государственного бюджета Украины на 2024 год не предусматривает расходы на проведение выборов, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.
Ранее в пятницу премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что правительство приняло проект бюджета на 2024 год с рекордными военными расходами в объеме 45,6 миллиарда долларов, что превышает суммы расходов на социальную сферу, медицину и образование.
"Всё, интрига снята: расходы на выборы в следующем году не предусмотрены. Когда в 2019 году были выборы, бюджет ЦИК составлял 4 миллиарда гривен (108,3 миллиона долларов)", - написал Железняк.
Как заявлял ранее Владимир Зеленский, проводить выборы во время военного положения запрещено, но такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, Запад выделит деньги, а наблюдатели будут в том числе "в окопах".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВерховная Рада УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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