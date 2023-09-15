https://ria.ru/20230915/ukraina-1896511091.html

Украина будет существовать, пока США и ЕС ее финансируют, заявил Медведчук

Украина будет существовать, пока США и ЕС ее финансируют, заявил Медведчук - РИА Новости, 15.09.2023

Украина будет существовать, пока США и ЕС ее финансируют, заявил Медведчук

Финансовое существование Украины напрямую зависит от США и Евросоюза и сохранится исключительно до момента частичного или полного прекращения внешнего... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T13:10

2023-09-15T13:10

2023-09-15T13:21

украина

сша

киев

виктор медведчук

владимир зеленский

евросоюз

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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Финансовое существование Украины напрямую зависит от США и Евросоюза и сохранится исключительно до момента частичного или полного прекращения внешнего финансирования, заявил украинский оппозиционный политик, председатель Совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "После 24 февраля 2022 года финансирование бюджета Украины от международных кредиторов составило 61,802 миллиарда долларов (по 32,095 миллиарда и 29,707 миллиарда в 2022 и 2023 годах соответственно). Таким образом, финансовое существование Украины напрямую зависит от США и Евросоюза и сохранится исключительно до момента частичного или полного прекращения внешнего финансирования (кредитования) Украины. Вслед за этим последует дефолт и полный крах некогда одной из ведущих технологически, экономически и промышленно развитых стран Европы", - написал политик в колонке для проекта "Другая Украина". По его словам, продолжающаяся с 2019 года целенаправленная политика команды Владимира Зеленского по уничтожению украинской экономики обретает новый формат деградационно-долгового характера. "Макроэкономические провалы власти, слабая монетарная конструкция, повсеместная коррупция, особенно в период военного положения (особенно в оборонной сфере), провоцируют рекордные заимствования, а значит, и новые долги", - отметил политик. Он сообщил, что несистемные действия официального Киева в финансовой и банковской сфере, а также неспособность сформировать эффективную бюджетную политику привели к тому, что по состоянию на 31 июля 2023 года, государственный и гарантированный государством долг Украины вырос до 4,861 триллиона гривен (132,9 миллиарда долларов), это рекорд за все годы независимости. Медведчук привел динамику роста долга Украины за последние четыре года. Так, по данным минфина, государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 августа 2019 года (по итогам формирования правительства и парламентского монобольшинства Зеленского) составлял 2,067 триллиона гривен (81,9 миллиарда долларов). Таким образом, по его словам, результатом долговой политики киевской власти является рост госдолга за четыре года на 135,2% (в национальной валюте) и на 62,3% (в долларовом эквиваленте). На сегодня заимствования – базис функционирования экономики страны, отметил украинский политик. Он сообщил, что при расходах государственного бюджета в 2,377 триллиона гривен (по оперативным данным Государственной казначейской службы за январь-август 2023 года – ред.), объем заимствований составляет 1,121 триллиона гривен, что покрывает более 47% расходов. "При этом в расчете на каждого оставшегося в стране украинца на сегодня приходится уже по 6746 долларов госдолга. Это минимальная заработная плата более чем за 3 года или минимальная пенсия за 10 лет. Такова задолженность каждого международным и внутренним кредиторам. Ровно столько заплатит каждый украинец из своего кармана, когда Украине выставят счет. Напомню, в начале правления команды Зеленского было по 2196 долларов", - написал Медведчук. По его словам, "Зеленский и его кризис-менеджеры беспристрастно продолжают реализовывать на Украине удушающую долговую экономическую политику, очевидно, небескорыстно и в интересах США и ЕС". "Бесперспективный сценарий развития — это когда бездарная власть ретранслирует низкоинтеллектуальный контент, вопреки национальным интересам, моделирует очередные прогнозные сценарии и новые бюджетные параметры за счет исключительно новых займов", - отметил Медведчук.

https://ria.ru/20230907/pomosch-1894856069.html

https://ria.ru/20230914/byudzhet-1896240019.html

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украина, сша, киев, виктор медведчук, владимир зеленский, евросоюз