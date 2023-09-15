https://ria.ru/20230915/ukraina-1896496668.html

Запад спит и видит отправку воинских частей на Украину, заявил Лукашенко

Запад спит и видит отправку воинских частей на Украину, заявил Лукашенко - РИА Новости, 15.09.2023

Запад спит и видит отправку воинских частей на Украину, заявил Лукашенко

Запад спит и видит, как бы отправить на Украину регулярные воинские части, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T12:29

2023-09-15T12:29

2023-09-15T13:03

специальная военная операция на украине

в мире

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белоруссия

александр лукашенко

ситуация в днр и лнр

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СОЧИ, 15 сен – РИА Новости. Запад спит и видит, как бы отправить на Украину регулярные воинские части, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.На его встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи журналист задал вопрос о тиражируемых в западных СМИ версиях о том, что КНДР по просьбе Москвы собирается послать контингент для участия в боевых действиях в рамках украинского конфликта."Это опасное заявление с их стороны. Потому что они спят и видят там свои регулярные воинские части – в Польше уже сформированы (такие части – ред.) у границ, готовые зайти на Украину. Поэтому в свой глаз надо посмотреть и там поискать какое-нибудь бревно, а не упрекать других", - прокомментировал Лукашенко.

https://ria.ru/20230915/kndr-1896495251.html

украина

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, нато, белоруссия, александр лукашенко, ситуация в днр и лнр