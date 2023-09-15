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Запад спит и видит отправку воинских частей на Украину, заявил Лукашенко - РИА Новости, 15.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:29 15.09.2023 (обновлено: 13:03 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/ukraina-1896496668.html
Запад спит и видит отправку воинских частей на Украину, заявил Лукашенко
Запад спит и видит отправку воинских частей на Украину, заявил Лукашенко - РИА Новости, 15.09.2023
Запад спит и видит отправку воинских частей на Украину, заявил Лукашенко
Запад спит и видит, как бы отправить на Украину регулярные воинские части, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T12:29
2023-09-15T13:03
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нато
белоруссия
александр лукашенко
ситуация в днр и лнр
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СОЧИ, 15 сен – РИА Новости. Запад спит и видит, как бы отправить на Украину регулярные воинские части, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.На его встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи журналист задал вопрос о тиражируемых в западных СМИ версиях о том, что КНДР по просьбе Москвы собирается послать контингент для участия в боевых действиях в рамках украинского конфликта."Это опасное заявление с их стороны. Потому что они спят и видят там свои регулярные воинские части – в Польше уже сформированы (такие части – ред.) у границ, готовые зайти на Украину. Поэтому в свой глаз надо посмотреть и там поискать какое-нибудь бревно, а не упрекать других", - прокомментировал Лукашенко.
https://ria.ru/20230915/kndr-1896495251.html
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в мире, украина, нато, белоруссия, александр лукашенко, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, Белоруссия, Александр Лукашенко, Ситуация в ДНР и ЛНР
Запад спит и видит отправку воинских частей на Украину, заявил Лукашенко

Лукашенко: Запад спит и видит, как бы направить на Украину регулярные войска

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Архивное фото
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СОЧИ, 15 сен – РИА Новости. Запад спит и видит, как бы отправить на Украину регулярные воинские части, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
На его встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи журналист задал вопрос о тиражируемых в западных СМИ версиях о том, что КНДР по просьбе Москвы собирается послать контингент для участия в боевых действиях в рамках украинского конфликта.
"Это опасное заявление с их стороны. Потому что они спят и видят там свои регулярные воинские части – в Польше уже сформированы (такие части – ред.) у границ, готовые зайти на Украину. Поэтому в свой глаз надо посмотреть и там поискать какое-нибудь бревно, а не упрекать других", - прокомментировал Лукашенко.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
Путин опроверг сообщения о вербовке добровольцев из КНДР для спецоперации
Вчера, 12:24
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНАТОБелоруссияАлександр ЛукашенкоСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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