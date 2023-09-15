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Россия обратит внимание ООН на угрозы представителя Киева, заявил Полянский - РИА Новости, 15.09.2023
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20:22 15.09.2023 (обновлено: 20:25 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/ugrozy-1896624981.html
Россия обратит внимание ООН на угрозы представителя Киева, заявил Полянский
Россия обратит внимание ООН на угрозы представителя Киева, заявил Полянский - РИА Новости, 15.09.2023
Россия обратит внимание ООН на угрозы представителя Киева, заявил Полянский
Россия обратит внимание с трибуны ООН на угрозы представителя ВСУ Сары Эштон-Чирилло в адрес наблюдателей, работавших на выборах в РФ, написал в своем... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T20:22
2023-09-15T20:25
в мире
здоровье - общество
украина
россия
дмитрий полянский
александр бастрыкин
мария захарова
вооруженные силы украины
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ООН, 15 сен - РИА Новости. Россия обратит внимание с трибуны ООН на угрозы представителя ВСУ Сары Эштон-Чирилло в адрес наблюдателей, работавших на выборах в РФ, написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. "Американский трансгендер, говорящий от лица Украины и угрожающий нашим журналистам и (официальному представителю МИД) Марии Захаровой, перешел теперь и на угрозы иностранным наблюдателям на недавних выборах в России. Обязательно привлечем к этому внимание с трибуны ООН", - указал Полянский. Ранее сообщалось, что представитель сил обороны Украины американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло угрожала представителю российских СМИ, утверждая, что на следующей неделе он "заплатит", при этом она не указывала, о ком идет речь. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить ее высказывания на предмет наличия угроз российским журналистам.
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в мире, здоровье - общество, украина, россия, дмитрий полянский, александр бастрыкин, мария захарова, вооруженные силы украины, оон, следственный комитет россии (ск рф)
В мире, Здоровье - Общество, Украина, Россия, Дмитрий Полянский, Александр Бастрыкин, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, ООН, Следственный комитет России (СК РФ)
Россия обратит внимание ООН на угрозы представителя Киева, заявил Полянский

Полянский: Россия обратит внимание с трибуны ООН на угрозы представителя Украины

© AP Photo / Seth WenigПервый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© AP Photo / Seth Wenig
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Архивное фото
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ООН, 15 сен - РИА Новости. Россия обратит внимание с трибуны ООН на угрозы представителя ВСУ Сары Эштон-Чирилло в адрес наблюдателей, работавших на выборах в РФ, написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
«
"Американский трансгендер, говорящий от лица Украины и угрожающий нашим журналистам и (официальному представителю МИД) Марии Захаровой, перешел теперь и на угрозы иностранным наблюдателям на недавних выборах в России. Обязательно привлечем к этому внимание с трибуны ООН", - указал Полянский.
Ранее сообщалось, что представитель сил обороны Украины американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло угрожала представителю российских СМИ, утверждая, что на следующей неделе он "заплатит", при этом она не указывала, о ком идет речь. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить ее высказывания на предмет наличия угроз российским журналистам.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
МИД России выразил возмущение угрозами журналистам со стороны Киева
Вчера, 16:58
 
В миреЗдоровье - ОбществоУкраинаРоссияДмитрий ПолянскийАлександр БастрыкинМария ЗахароваВооруженные силы УкраиныООНСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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