https://ria.ru/20230915/ugrozy-1896624981.html

Россия обратит внимание ООН на угрозы представителя Киева, заявил Полянский

Россия обратит внимание ООН на угрозы представителя Киева, заявил Полянский - РИА Новости, 15.09.2023

Россия обратит внимание ООН на угрозы представителя Киева, заявил Полянский

Россия обратит внимание с трибуны ООН на угрозы представителя ВСУ Сары Эштон-Чирилло в адрес наблюдателей, работавших на выборах в РФ, написал в своем... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T20:22

2023-09-15T20:22

2023-09-15T20:25

в мире

здоровье - общество

украина

россия

дмитрий полянский

александр бастрыкин

мария захарова

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155303/91/1553039196_0:0:2799:1574_1920x0_80_0_0_7c7b020b4bfa02607473ed899e596898.jpg

ООН, 15 сен - РИА Новости. Россия обратит внимание с трибуны ООН на угрозы представителя ВСУ Сары Эштон-Чирилло в адрес наблюдателей, работавших на выборах в РФ, написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. "Американский трансгендер, говорящий от лица Украины и угрожающий нашим журналистам и (официальному представителю МИД) Марии Захаровой, перешел теперь и на угрозы иностранным наблюдателям на недавних выборах в России. Обязательно привлечем к этому внимание с трибуны ООН", - указал Полянский. Ранее сообщалось, что представитель сил обороны Украины американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло угрожала представителю российских СМИ, утверждая, что на следующей неделе он "заплатит", при этом она не указывала, о ком идет речь. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить ее высказывания на предмет наличия угроз российским журналистам.

https://ria.ru/20230915/ugrozy-1896587113.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, здоровье - общество, украина, россия, дмитрий полянский, александр бастрыкин, мария захарова, вооруженные силы украины, оон, следственный комитет россии (ск рф)