https://ria.ru/20230915/ugrozy-1896587113.html
МИД России выразил возмущение угрозами журналистам со стороны Киева
МИД России выразил возмущение угрозами журналистам со стороны Киева - РИА Новости, 15.09.2023
МИД России выразил возмущение угрозами журналистам со стороны Киева
Российская сторона возмущена очередным проявлением террористической сущности киевского режима, который распространяет угрозы российским журналистам, заявили в... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T16:58
2023-09-15T16:58
2023-09-15T17:16
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808299492_0:274:3072:2002_1920x0_80_0_0_f2ea8a33d539774291126071458e4139.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Российская сторона возмущена очередным проявлением террористической сущности киевского режима, который распространяет угрозы российским журналистам, заявили в МИД России."В России возмущены очередным проявлением террористической сущности киевского режима, который с попустительства своих западных спонсоров распространяет угрозы расправой в адрес российских журналистов, военных корреспондентов, государственных и общественных деятелей", - говорится в сообщении дипведомства. Как отметили в российском МИД, Россия будет "добиваться адекватной реакции профильных многосторонних структур на подобные вопиющие в своей жестокости и цинизме выпады киевского режима".В четверг председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания официального представителя сил территориальной обороны ВСУ Сары Эштон-Чирилло на предмет наличия угроз российским журналистам. Ранее стало известно, что Эштон-Чирилло угрожает представителю российских СМИ, утверждая, что на следующей неделе он "заплатит", при этом она не указывала, о ком идет речь.
https://ria.ru/20230915/terakt-1896396530.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808299492_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1f1e92e8b41afd4484df42b86e995d33.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
МИД России выразил возмущение угрозами журналистам со стороны Киева
МИД России будет добиваться реакции на угрозы Киева в адрес журналистов