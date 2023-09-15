https://ria.ru/20230915/ugrozy-1896587113.html

МИД России выразил возмущение угрозами журналистам со стороны Киева

МИД России выразил возмущение угрозами журналистам со стороны Киева - РИА Новости, 15.09.2023

МИД России выразил возмущение угрозами журналистам со стороны Киева

Российская сторона возмущена очередным проявлением террористической сущности киевского режима, который распространяет угрозы российским журналистам, заявили в... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T16:58

2023-09-15T16:58

2023-09-15T17:16

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Российская сторона возмущена очередным проявлением террористической сущности киевского режима, который распространяет угрозы российским журналистам, заявили в МИД России."В России возмущены очередным проявлением террористической сущности киевского режима, который с попустительства своих западных спонсоров распространяет угрозы расправой в адрес российских журналистов, военных корреспондентов, государственных и общественных деятелей", - говорится в сообщении дипведомства. Как отметили в российском МИД, Россия будет "добиваться адекватной реакции профильных многосторонних структур на подобные вопиющие в своей жестокости и цинизме выпады киевского режима".В четверг председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания официального представителя сил территориальной обороны ВСУ Сары Эштон-Чирилло на предмет наличия угроз российским журналистам. Ранее стало известно, что Эштон-Чирилло угрожает представителю российских СМИ, утверждая, что на следующей неделе он "заплатит", при этом она не указывала, о ком идет речь.

https://ria.ru/20230915/terakt-1896396530.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, безопасность, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, ситуация в днр и лнр