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МИД России выразил возмущение угрозами журналистам со стороны Киева - РИА Новости, 15.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:58 15.09.2023 (обновлено: 17:16 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/ugrozy-1896587113.html
МИД России выразил возмущение угрозами журналистам со стороны Киева
МИД России выразил возмущение угрозами журналистам со стороны Киева - РИА Новости, 15.09.2023
МИД России выразил возмущение угрозами журналистам со стороны Киева
Российская сторона возмущена очередным проявлением террористической сущности киевского режима, который распространяет угрозы российским журналистам, заявили в... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T16:58
2023-09-15T17:16
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Российская сторона возмущена очередным проявлением террористической сущности киевского режима, который распространяет угрозы российским журналистам, заявили в МИД России."В России возмущены очередным проявлением террористической сущности киевского режима, который с попустительства своих западных спонсоров распространяет угрозы расправой в адрес российских журналистов, военных корреспондентов, государственных и общественных деятелей", - говорится в сообщении дипведомства. Как отметили в российском МИД, Россия будет "добиваться адекватной реакции профильных многосторонних структур на подобные вопиющие в своей жестокости и цинизме выпады киевского режима".В четверг председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания официального представителя сил территориальной обороны ВСУ Сары Эштон-Чирилло на предмет наличия угроз российским журналистам. Ранее стало известно, что Эштон-Чирилло угрожает представителю российских СМИ, утверждая, что на следующей неделе он "заплатит", при этом она не указывала, о ком идет речь.
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россия, безопасность, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
МИД России выразил возмущение угрозами журналистам со стороны Киева

МИД России будет добиваться реакции на угрозы Киева в адрес журналистов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Российская сторона возмущена очередным проявлением террористической сущности киевского режима, который распространяет угрозы российским журналистам, заявили в МИД России.
"В России возмущены очередным проявлением террористической сущности киевского режима, который с попустительства своих западных спонсоров распространяет угрозы расправой в адрес российских журналистов, военных корреспондентов, государственных и общественных деятелей", - говорится в сообщении дипведомства. Как отметили в российском МИД, Россия будет "добиваться адекватной реакции профильных многосторонних структур на подобные вопиющие в своей жестокости и цинизме выпады киевского режима".
В четверг председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания официального представителя сил территориальной обороны ВСУ Сары Эштон-Чирилло на предмет наличия угроз российским журналистам. Ранее стало известно, что Эштон-Чирилло угрожает представителю российских СМИ, утверждая, что на следующей неделе он "заплатит", при этом она не указывала, о ком идет речь.
Сара Эштон-Чирилло во время интервью в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
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