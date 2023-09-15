https://ria.ru/20230915/ugrozy-1896526314.html

Симоньян высмеяла слова спикера ВСУ о новых угрозах российским журналистам

Симоньян высмеяла слова спикера ВСУ о новых угрозах российским журналистам - РИА Новости, 15.09.2023

Симоньян высмеяла слова спикера ВСУ о новых угрозах российским журналистам

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян высмеяла в своем Telegram-канале слова спикера ВСУ трансгендера Сары... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T14:01

2023-09-15T14:01

2023-09-15T14:02

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маргарита симоньян

мария захарова

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян высмеяла в своем Telegram-канале слова спикера ВСУ трансгендера Сары Эштон-Чирилло о новых угрозах, которые были адресованы военкору Александру Коцу, официальному представителю МИД Марии Захаровой и "руководителю по правам человека" России. Ранее стало известно, что представитель сил обороны Украины американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло угрожает представителю российских СМИ, утверждая, что на следующей неделе он "заплатит", при этом она не указывает, о ком речь. "Трансгендер - спикер ВСУ Сара Эштон-Чирилло уточнило, что его угрозы были адресованы Саше Коцу, Марии Захаровой и "руководителю по правам человека" России. Но, по новой версии, они "понесут наказание" только после окончания конфликта, а не "на следующей неделе". Оно дало заднюю. Какая ирония. Какое контрнаступление, такие и трансгендеры", - написала Симоньян.

https://ria.ru/20230914/sk-1896404417.html

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в мире, украина, россия, маргарита симоньян, мария захарова, вооруженные силы украины