https://ria.ru/20230915/ugrozy-1896526314.html
Симоньян высмеяла слова спикера ВСУ о новых угрозах российским журналистам
Симоньян высмеяла слова спикера ВСУ о новых угрозах российским журналистам - РИА Новости, 15.09.2023
Симоньян высмеяла слова спикера ВСУ о новых угрозах российским журналистам
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян высмеяла в своем Telegram-канале слова спикера ВСУ трансгендера Сары... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T14:01
2023-09-15T14:01
2023-09-15T14:02
в мире
украина
россия
маргарита симоньян
мария захарова
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896515840_0:235:2500:1641_1920x0_80_0_0_b1adde758ac9e6471f09842e3018a8a2.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян высмеяла в своем Telegram-канале слова спикера ВСУ трансгендера Сары Эштон-Чирилло о новых угрозах, которые были адресованы военкору Александру Коцу, официальному представителю МИД Марии Захаровой и "руководителю по правам человека" России. Ранее стало известно, что представитель сил обороны Украины американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло угрожает представителю российских СМИ, утверждая, что на следующей неделе он "заплатит", при этом она не указывает, о ком речь. "Трансгендер - спикер ВСУ Сара Эштон-Чирилло уточнило, что его угрозы были адресованы Саше Коцу, Марии Захаровой и "руководителю по правам человека" России. Но, по новой версии, они "понесут наказание" только после окончания конфликта, а не "на следующей неделе". Оно дало заднюю. Какая ирония. Какое контрнаступление, такие и трансгендеры", - написала Симоньян.
https://ria.ru/20230914/sk-1896404417.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896515840_0:0:2500:1875_1920x0_80_0_0_ea7e837152ec68a158b5a75c49b4370e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, маргарита симоньян, мария захарова, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Маргарита Симоньян, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины
Симоньян высмеяла слова спикера ВСУ о новых угрозах российским журналистам
Симоньян высмеяла слова трансгендера Эштон-Чирилло об угрозах российским СМИ