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Героям-участникам СВО из Астраханской области выделят земельные участки - РИА Новости, 15.09.2023
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Астраханская область
Астраханская область
 
13:37 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/uchastki-1896508850.html
Героям-участникам СВО из Астраханской области выделят земельные участки
Героям-участникам СВО из Астраханской области выделят земельные участки - РИА Новости, 15.09.2023
Героям-участникам СВО из Астраханской области выделят земельные участки
Героям-участникам специальной военной операции из Астраханской области выделят земельные участки, сообщает администрация губернатора региона. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T13:37
2023-09-15T13:37
астраханская область
астраханская область
игорь бабушкин
россия
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сво
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 сен — РИА Новости. Героям-участникам специальной военной операции из Астраханской области выделят земельные участки, сообщает администрация губернатора региона. Законопроект по данному вопросу инициировал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, позже документ утвердил депутатский корпус региона. "Земли будут бесплатно предоставлять отличившимся в ходе специальной военной операции бойцам, а также родственникам военнослужащих, погибших при выполнении задач, для индивидуального жилищного строительства, ведения садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства", - говорится в сообщении. Зампредседателя правительства Астраханской области Виктория Гурьянова пояснила, что законом предусматривается бесплатное однократное предоставление в собственность земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, военнослужащим, лицам, заключившим контракт и проходящим (проходившим) службу в войсках нацгвардии РФ, а также имеющим специальные звания полиции, удостоенным звания Героя РФ или награжденным орденами за заслуги, проявленные в ходе участия в специальной военной операции, и являющимся ветеранами боевых действий. Отмечается, что на день завершения участия в спецоперации военнослужащие должны быть зарегистрированы по месту жительства на территории Астраханской области, а при отсутствии такой регистрации - по месту пребывания в регионе. Согласно закону, в случае гибели ветерана боевых действий, вследствие увечья или заболевания, полученного им в ходе участия в спецоперации, право на предоставление земельного участка имеют зарегистрированные по месту жительства в Астраханской области члены его семьи. Кроме того, законом сохраняется право граждан, имеющих трех и более детей, на бесплатное предоставление в собственность земельного участка в случае гибели одного или нескольких участвовавших в специальной военной операции детей.
https://ria.ru/20230829/veterany-1892853601.html
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Астраханская область, Астраханская область, Игорь Бабушкин, Россия, Жилье, СВО

Героям-участникам СВО из Астраханской области выделят земельные участки

© Фото : Министерство региональной безопасности Астраханской областиГероям-участникам СВО из Астраханской области выделят земельные участки
Героям-участникам СВО из Астраханской области выделят земельные участки - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© Фото : Министерство региональной безопасности Астраханской области
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 сен — РИА Новости. Героям-участникам специальной военной операции из Астраханской области выделят земельные участки, сообщает администрация губернатора региона.
Законопроект по данному вопросу инициировал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, позже документ утвердил депутатский корпус региона.
"Земли будут бесплатно предоставлять отличившимся в ходе специальной военной операции бойцам, а также родственникам военнослужащих, погибших при выполнении задач, для индивидуального жилищного строительства, ведения садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства", - говорится в сообщении.
Зампредседателя правительства Астраханской области Виктория Гурьянова пояснила, что законом предусматривается бесплатное однократное предоставление в собственность земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, военнослужащим, лицам, заключившим контракт и проходящим (проходившим) службу в войсках нацгвардии РФ, а также имеющим специальные звания полиции, удостоенным звания Героя РФ или награжденным орденами за заслуги, проявленные в ходе участия в специальной военной операции, и являющимся ветеранами боевых действий.
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Отмечается, что на день завершения участия в спецоперации военнослужащие должны быть зарегистрированы по месту жительства на территории Астраханской области, а при отсутствии такой регистрации - по месту пребывания в регионе.
Согласно закону, в случае гибели ветерана боевых действий, вследствие увечья или заболевания, полученного им в ходе участия в спецоперации, право на предоставление земельного участка имеют зарегистрированные по месту жительства в Астраханской области члены его семьи.
Кроме того, законом сохраняется право граждан, имеющих трех и более детей, на бесплатное предоставление в собственность земельного участка в случае гибели одного или нескольких участвовавших в специальной военной операции детей.
 
Астраханская областьАстраханская областьИгорь БабушкинРоссияЖильеСВО
 
 
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