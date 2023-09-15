https://ria.ru/20230915/ubiystvo-1896541486.html

В Алтайском крае женщина убила двух детей и покончила с собой

В Алтайском крае женщина убила двух детей и покончила с собой - РИА Новости, 15.09.2023

В Алтайском крае женщина убила двух детей и покончила с собой

Женщина убила восьмимесячного и трёхлетнего сыновей в Алтайском крае, а потом свела счёты с жизнью, сообщила журналистам помощник руководителя СУСК РФ по... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T14:40

2023-09-15T14:40

2023-09-15T14:40

происшествия

алтайский край

следственный комитет россии (ск рф)

барнаул

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БАРНАУЛ, 15 сен - РИА Новости. Женщина убила восьмимесячного и трёхлетнего сыновей в Алтайском крае, а потом свела счёты с жизнью, сообщила журналистам помощник руководителя СУСК РФ по региону Ольга Чеснокова. "Сегодня днем в Индустриальном районе города Барнаула в квартире одного из многоэтажных жилых домов с признаками криминальной смерти были обнаружены тела двух детей – 3-летнего мальчика и его 8-месячного брата… При осмотре места происшествия следователями СК была обнаружена записка от имени матери потерпевших, которая после лишения жизни детей направилась в соседний многоэтажный дом и свела счеты с жизнью", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетних). В ходе расследования уголовного дела будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления. "Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления СК России по Алтайскому краю", - отметила Чеснокова.

https://ria.ru/20230915/ubiystvo-1896442369.html

алтайский край

барнаул

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, алтайский край, следственный комитет россии (ск рф), барнаул