https://ria.ru/20230915/ubiystvo-1896541486.html
В Алтайском крае женщина убила двух детей и покончила с собой
В Алтайском крае женщина убила двух детей и покончила с собой - РИА Новости, 15.09.2023
В Алтайском крае женщина убила двух детей и покончила с собой
Женщина убила восьмимесячного и трёхлетнего сыновей в Алтайском крае, а потом свела счёты с жизнью, сообщила журналистам помощник руководителя СУСК РФ по... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T14:40
2023-09-15T14:40
2023-09-15T14:40
происшествия
алтайский край
следственный комитет россии (ск рф)
барнаул
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БАРНАУЛ, 15 сен - РИА Новости. Женщина убила восьмимесячного и трёхлетнего сыновей в Алтайском крае, а потом свела счёты с жизнью, сообщила журналистам помощник руководителя СУСК РФ по региону Ольга Чеснокова. "Сегодня днем в Индустриальном районе города Барнаула в квартире одного из многоэтажных жилых домов с признаками криминальной смерти были обнаружены тела двух детей – 3-летнего мальчика и его 8-месячного брата… При осмотре места происшествия следователями СК была обнаружена записка от имени матери потерпевших, которая после лишения жизни детей направилась в соседний многоэтажный дом и свела счеты с жизнью", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетних). В ходе расследования уголовного дела будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления. "Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления СК России по Алтайскому краю", - отметила Чеснокова.
https://ria.ru/20230915/ubiystvo-1896442369.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, алтайский край, следственный комитет россии (ск рф), барнаул
Происшествия, Алтайский край, Следственный комитет России (СК РФ), Барнаул
В Алтайском крае женщина убила двух детей и покончила с собой
В Алтайском крае женщина убила двух маленьких сыновей и покончила с собой