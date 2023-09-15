https://ria.ru/20230915/ubiystvo-1896442369.html

Житель Красноярского края топором убил шестилетнюю девочку

Житель Красноярского края топором убил шестилетнюю девочку - РИА Новости, 15.09.2023

Житель Красноярского края топором убил шестилетнюю девочку

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело по факту убийства шестилетней девочки мужчиной, сообщает региональный главк СК. РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T05:32

2023-09-15T05:32

2023-09-15T05:32

красноярский край

кежемский район

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 15 сен – РИА Новости. В Красноярском крае возбуждено уголовное дело по факту убийства шестилетней девочки мужчиной, сообщает региональный главк СК. По версии следствия, вечером в четверг в деревне Тагара Кежемского района Красноярского края к мужчине в дом пришла соседка с шестилетней дочерью. Мужчина в нетрезвом виде сообщил женщине, что ему мешает девочка. После он вышел на веранду дома и вернулся с рукоятью топора, не высказывая угроз и без причин он начал наносить девочке удары по голове. Женщина попыталась оттолкнуть мужчину и прикрыть собой ребенка, однако мужчина стал наносить удары и женщине. Ребенок скончался при доставлении в больницу. "В Кежемском районе возбуждено уголовное дело по факту убийства малолетнего ребенка", - говорится в сообщении. Подозреваемый задержан и в ближайшее время будет допрошен. В ведомстве отметили, что мужчина, возможно, находился под воздействием наркотиков. Женщина, защищавшая ребенка, получила незначительные травмы.

https://ria.ru/20230913/ubiystvo-1896123381.html

красноярский край

кежемский район

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красноярский край, кежемский район, следственный комитет россии (ск рф), происшествия