https://ria.ru/20230915/turisty-1896458424.html

Власти рассказали о состоянии туристов, девять дней блуждавших на Камчатке

Власти рассказали о состоянии туристов, девять дней блуждавших на Камчатке - РИА Новости, 15.09.2023

Власти рассказали о состоянии туристов, девять дней блуждавших на Камчатке

Состояние пожилых туристов, которые девять дней провели у ледника Богдановича под вулканом Ключевским на Камчатке, стабильное и не вызывает опасений, сообщила... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T09:43

2023-09-15T09:43

2023-09-15T09:43

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 сен – РИА Новости. Состояние пожилых туристов, которые девять дней провели у ледника Богдановича под вулканом Ключевским на Камчатке, стабильное и не вызывает опасений, сообщила пресс-служба правительства Камчатского края. "Состояние двух мужчин, 1951 и 1953 годов рождения, обнаруженных спасателями в районе Ключевской группы вулканов после девяти дней поисков, стабильное. Туристы были госпитализированы и находятся под круглосуточным контролем. <...> Угроза жизни и здоровью пациентов отсутствуют", - говорится в релизе. Они уже переведены из отделения реанимации в терапию. После комплексного обследования мужчинам назначено лечение. В четверг, спустя девять дней с начала поисков, двух пожилых туристов удалось обнаружить с вертолета в районе ледника Богдановича у Ключевской группы вулканов.

https://ria.ru/20230913/kamchatka-1896067856.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, камчатка, камчатский край