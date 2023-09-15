https://ria.ru/20230915/turisty-1896458424.html
Власти рассказали о состоянии туристов, девять дней блуждавших на Камчатке
Власти рассказали о состоянии туристов, девять дней блуждавших на Камчатке - РИА Новости, 15.09.2023
Власти рассказали о состоянии туристов, девять дней блуждавших на Камчатке
Состояние пожилых туристов, которые девять дней провели у ледника Богдановича под вулканом Ключевским на Камчатке, стабильное и не вызывает опасений, сообщила... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T09:43
2023-09-15T09:43
2023-09-15T09:43
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 сен – РИА Новости. Состояние пожилых туристов, которые девять дней провели у ледника Богдановича под вулканом Ключевским на Камчатке, стабильное и не вызывает опасений, сообщила пресс-служба правительства Камчатского края. "Состояние двух мужчин, 1951 и 1953 годов рождения, обнаруженных спасателями в районе Ключевской группы вулканов после девяти дней поисков, стабильное. Туристы были госпитализированы и находятся под круглосуточным контролем. <...> Угроза жизни и здоровью пациентов отсутствуют", - говорится в релизе. Они уже переведены из отделения реанимации в терапию. После комплексного обследования мужчинам назначено лечение. В четверг, спустя девять дней с начала поисков, двух пожилых туристов удалось обнаружить с вертолета в районе ледника Богдановича у Ключевской группы вулканов.
https://ria.ru/20230913/kamchatka-1896067856.html
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РИА Новости
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новости - туризм, камчатка, камчатский край
Туризм, Новости - Туризм, Камчатка, Камчатский край
Власти рассказали о состоянии туристов, девять дней блуждавших на Камчатке
Состояние туристов, девять дней блуждавших у ледника на Камчатке, стабильное
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 сен – РИА Новости.
Состояние пожилых туристов, которые девять дней провели у ледника Богдановича под вулканом Ключевским на Камчатке, стабильное и не вызывает опасений, сообщила
пресс-служба правительства Камчатского края.
"Состояние двух мужчин, 1951 и 1953 годов рождения, обнаруженных спасателями в районе Ключевской группы вулканов после девяти дней поисков, стабильное. Туристы были госпитализированы и находятся под круглосуточным контролем. <...> Угроза жизни и здоровью пациентов отсутствуют", - говорится в релизе.
Они уже переведены из отделения реанимации в терапию. После комплексного обследования мужчинам назначено лечение.
В четверг, спустя девять дней с начала поисков, двух пожилых туристов удалось обнаружить с вертолета в районе ледника Богдановича у Ключевской группы вулканов.
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