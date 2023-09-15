https://ria.ru/20230915/tsena-1896439974.html

Средняя цена на российские автомобили установила рекорд

Средняя цена на российские автомобили установила рекорд - РИА Новости, 15.09.2023

Средняя цена на российские автомобили установила рекорд

Средняя стоимость новых отечественных автомобилей в России в августе впервые превысила 1 миллион рублей, следует из анализа РИА Новости данных Росстата. РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T04:24

2023-09-15T04:24

2023-09-15T04:24

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

экономика

авто

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Средняя стоимость новых отечественных автомобилей в России в августе впервые превысила 1 миллион рублей, следует из анализа РИА Новости данных Росстата. Так, цены на новые машины выросли в среднем на 1,1% за август - до одного миллиона и пяти тысяч рублей. При этом за год стоимость увеличилась на 4,4%. Одновременно подскочила стоимость и иностранных автомобилей. Средняя цена на новые модели выросла на 2,1% за месяц и на 18% за год - до максимальных за все время наблюдений 2,3 миллиона рублей. Сильнее всего цены увеличились на подержанные импортные машины - на 3,3% в конце лета и на 26,4% за год, до рекордных 1,23 миллиона рублей.

https://ria.ru/20230912/minpromtorg-1895828684.html

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россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика, авто