https://ria.ru/20230915/tsb-1896583583.html
Заботкин допустил, что Центробанк снизит ключевую ставку в 2024 году
Заботкин допустил, что Центробанк снизит ключевую ставку в 2024 году - РИА Новости, 15.09.2023
Заботкин допустил, что Центробанк снизит ключевую ставку в 2024 году
Прогноз предполагает, что Банк России в 2024 году снизит ключевую ставку, но когда и с каким шагом - будет зависеть от текущей инфляции, заявил заместитель... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T16:42
2023-09-15T16:42
2023-09-15T16:49
экономика
россия
алексей заботкин
центральный банк рф (цб рф)
рубль
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Прогноз предполагает, что Банк России в 2024 году снизит ключевую ставку, но когда и с каким шагом - будет зависеть от текущей инфляции, заявил заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин. "Прогноз средней ставки ключевой на следующий год 11,5-12,5%. Обе эти величины ниже 13%, поэтому это арифметически предполагает, что в следующем году снижение ключевой ставки при развитии ситуации в рамках базового прогноза произойдет, но какая именно будет траектория этого снижения и когда оно начнется - это будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с текущим ростом цен и инфляционными ожиданиями" , - пояснил он в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ. Банк России в пятницу повысил ключевую ставку до 13% с 12% годовых, вернув сигнал, что будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения на ближайших заседаниях. Средняя ключевая ставка ЦБ РФ с 18 сентября до конца 2023 года прогнозируется регулятором в диапазоне 13,0-13,6%.
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экономика, россия, алексей заботкин, центральный банк рф (цб рф), рубль, эльвира набиуллина
Экономика, Россия, Алексей Заботкин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Рубль, Эльвира Набиуллина
Заботкин допустил, что Центробанк снизит ключевую ставку в 2024 году
Заботкин предположил, что ЦБ снизит ключевую ставку в 2024 году
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Прогноз предполагает, что Банк России в 2024 году снизит ключевую ставку, но когда и с каким шагом - будет зависеть от текущей инфляции, заявил заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин.
"Прогноз средней ставки ключевой на следующий год 11,5-12,5%. Обе эти величины ниже 13%, поэтому это арифметически предполагает, что в следующем году снижение ключевой ставки при развитии ситуации в рамках базового прогноза произойдет, но какая именно будет траектория этого снижения и когда оно начнется - это будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с текущим ростом цен и инфляционными ожиданиями" , - пояснил он в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.
Банк России в пятницу повысил ключевую ставку до 13% с 12% годовых, вернув сигнал, что будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения на ближайших заседаниях. Средняя ключевая ставка ЦБ РФ с 18 сентября до конца 2023 года прогнозируется регулятором в диапазоне 13,0-13,6%.
Набиуллина назвала причину повышения ключевой ставки ЦБ 15 августа