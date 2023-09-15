https://ria.ru/20230915/tsb-1896583583.html

Заботкин допустил, что Центробанк снизит ключевую ставку в 2024 году

Заботкин допустил, что Центробанк снизит ключевую ставку в 2024 году - РИА Новости, 15.09.2023

Заботкин допустил, что Центробанк снизит ключевую ставку в 2024 году

Прогноз предполагает, что Банк России в 2024 году снизит ключевую ставку, но когда и с каким шагом - будет зависеть от текущей инфляции, заявил заместитель... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T16:42

2023-09-15T16:42

2023-09-15T16:49

экономика

россия

алексей заботкин

центральный банк рф (цб рф)

рубль

эльвира набиуллина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571822621_0:116:3077:1847_1920x0_80_0_0_92812c1bd00dfe6c585a9b6a6140183c.jpg

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Прогноз предполагает, что Банк России в 2024 году снизит ключевую ставку, но когда и с каким шагом - будет зависеть от текущей инфляции, заявил заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин. "Прогноз средней ставки ключевой на следующий год 11,5-12,5%. Обе эти величины ниже 13%, поэтому это арифметически предполагает, что в следующем году снижение ключевой ставки при развитии ситуации в рамках базового прогноза произойдет, но какая именно будет траектория этого снижения и когда оно начнется - это будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с текущим ростом цен и инфляционными ожиданиями" , - пояснил он в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ. Банк России в пятницу повысил ключевую ставку до 13% с 12% годовых, вернув сигнал, что будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения на ближайших заседаниях. Средняя ключевая ставка ЦБ РФ с 18 сентября до конца 2023 года прогнозируется регулятором в диапазоне 13,0-13,6%.

https://ria.ru/20230915/tsb-1896582167.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, алексей заботкин, центральный банк рф (цб рф), рубль, эльвира набиуллина