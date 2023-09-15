https://ria.ru/20230915/tsb-1896582167.html

Набиуллина назвала причину повышения ключевой ставки ЦБ 15 августа

Набиуллина назвала причину повышения ключевой ставки ЦБ 15 августа - РИА Новости, 15.09.2023

Набиуллина назвала причину повышения ключевой ставки ЦБ 15 августа

Курс в 100 рублей за доллар не стал психологической отметкой для повышения ставки 15 августа, целью было сдержать инфляционные ожидания, заверила журналистов на РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T16:36

2023-09-15T16:36

2023-09-15T16:44

экономика

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

россия

общество

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Курс в 100 рублей за доллар не стал психологической отметкой для повышения ставки 15 августа, целью было сдержать инфляционные ожидания, заверила журналистов на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Что касается принятия решения 15 августа, это была реакция не на достижение конкретного какого-то уровня, я уже говорила, что уровня нет. 100 рублей (за доллар – ред.), мы видим, что думают, что у нас 100 рублей – это психологический уровень. Просто произошло действительно достаточно быстрое, значимое изменение валютного курса, который мы не учитывали в своих прогнозах", - сказала Набиуллина. "Мы знали про инфляционные риски, мы о них говорили практически с начала лета, что они могут реализоваться. И мы видели, что они реализуются. И посчитали важным не ждать до опорного заседания, потому что это была бы дополнительная раскрутка инфляционных ожиданий. Нам бы могло понадобиться, может быть, сразу повышать больше ставку, чем мы делаем это своевременно с точки зрения того, чтобы достичь цели инфляции в 4%", - добавила она. Банк России 15 августа на внеочередном заседании совета директоров повысил ключевую ставку сразу на 3,5 процентных пункта - до 12% годовых. А ранее в пятницу на опорном заседании решил ограничиться "профилактическим" повышением на 1 процентный пункт, доведя ключевую ставку до 13% годовых. Это новый максимум с весны 2022 года. К текущему моменту курс доллара снижается на 60 копеек, до 96,74 рубля. При этом 14 августа доллар подскакивал до 101,75 рубля, обновив максимум с марта 2022 года. Тогда же (в марте 2022 года) доллар подскакивал до своего исторического максимума 121,53 рубля, после чего стал планомерно снижаться, а в июне прошлого года доллар максимально опускался до 50,01 рубля.

https://ria.ru/20230915/proizvodstvo-1896580613.html

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экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), россия, общество