https://ria.ru/20230915/trevoga-1896443195.html

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 15.09.2023

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Черновецкой и Хмельницкой областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T06:03

2023-09-15T06:03

2023-09-15T06:03

специальная военная операция на украине

украина

хмельницкая область

черкасская область

вооруженные силы рф

в мире

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Черновецкой и Хмельницкой областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ведомства, сигнал тревоги в указанных регионах был объявлен с 5.51 по 5.52 (совпадает с мск). Ранее в ночь на пятницу тревога была объявлена в Винницкой и Черкасской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230914/vzryvy-1896231070.html

украина

хмельницкая область

черкасская область

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украина, хмельницкая область, черкасская область, вооруженные силы рф, в мире