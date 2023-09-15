https://ria.ru/20230915/trevoga-1896443195.html
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 15.09.2023
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Черновецкой и Хмельницкой областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T06:03
2023-09-15T06:03
2023-09-15T06:03
специальная военная операция на украине
украина
хмельницкая область
черкасская область
вооруженные силы рф
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891716060_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d2d3432b9fa690d261496ac35c9ef5da.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Черновецкой и Хмельницкой областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ведомства, сигнал тревоги в указанных регионах был объявлен с 5.51 по 5.52 (совпадает с мск). Ранее в ночь на пятницу тревога была объявлена в Винницкой и Черкасской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230914/vzryvy-1896231070.html
украина
хмельницкая область
черкасская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891716060_174:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_6faec0ec9bef4ff5a883532b528145df.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, хмельницкая область, черкасская область, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Хмельницкая область, Черкасская область, Вооруженные силы РФ, В мире
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В Черновецкой и Хмельницкой областях объявили воздушную тревогу