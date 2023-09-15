https://ria.ru/20230915/trevoga-1896438161.html
В Николаевской области объявили воздушную тревогу
В Николаевской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 15.09.2023
В Николаевской области объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога в ночь на пятницу объявлена в Николаевской области Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области, свидетельствуют данные... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T03:40
2023-09-15T03:40
2023-09-15T03:40
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Воздушная тревога в ночь на пятницу объявлена в Николаевской области Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ведомства, сигнал тревоги в указанных регионах был объявлен с 03.27 (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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в мире, николаевская область, вооруженные силы рф, украина, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаевская область, Вооруженные силы РФ, Украина, Киев
В Николаевской области объявили воздушную тревогу
В Николаевской и подконтрольной Киеву части Херсонской области объявили тревогу