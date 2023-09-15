https://ria.ru/20230915/treovga-1896444509.html
Еще в двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Еще в двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 15.09.2023
Еще в двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Тернопольской и Житомирской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T06:38
2023-09-15T06:38
2023-09-15T06:38
специальная военная операция на украине
украина
житомирская область
хмельницкий (город)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Тернопольской и Житомирской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ведомства, сигнал тревоги в указанных регионах был объявлен с 6.22 по 6.26 (совпадает с мск). Ранее воздушная тревога была объявлена в Винницкой, Черновецкой, Хмельницкой и Черкасской областях Украины. Украинские СМИ также сообщили о взрыве в Винницкой области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230915/vzryvy-1896444228.html
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украина, житомирская область, хмельницкий (город), вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Житомирская область, Хмельницкий (город), Вооруженные силы РФ, В мире
Еще в двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В Тернопольской и Житомирской областях объявили воздушную тревогу