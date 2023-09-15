https://ria.ru/20230915/treovga-1896444509.html

Еще в двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Еще в двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 15.09.2023

Еще в двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Тернопольской и Житомирской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T06:38

2023-09-15T06:38

2023-09-15T06:38

специальная военная операция на украине

украина

житомирская область

хмельницкий (город)

вооруженные силы рф

в мире

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Тернопольской и Житомирской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ведомства, сигнал тревоги в указанных регионах был объявлен с 6.22 по 6.26 (совпадает с мск). Ранее воздушная тревога была объявлена в Винницкой, Черновецкой, Хмельницкой и Черкасской областях Украины. Украинские СМИ также сообщили о взрыве в Винницкой области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230915/vzryvy-1896444228.html

украина

житомирская область

хмельницкий (город)

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украина, житомирская область, хмельницкий (город), вооруженные силы рф, в мире