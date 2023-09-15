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Житель Луганска получил 17 лет колонии за госизмену и теракт - РИА Новости, 15.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:29 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/terakt-1896595104.html
Житель Луганска получил 17 лет колонии за госизмену и теракт
Житель Луганска получил 17 лет колонии за госизмену и теракт - РИА Новости, 15.09.2023
Житель Луганска получил 17 лет колонии за госизмену и теракт
Житель Луганска проведет 17 лет в колонии строгого режима по обвинениям в госизмене и совершении теракта, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T17:29
2023-09-15T17:29
специальная военная операция на украине
происшествия
луганск
россия
луганская народная республика
украина
служба безопасности украины
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 15 сен - РИА Новости. Житель Луганска проведет 17 лет в колонии строгого режима по обвинениям в госизмене и совершении теракта, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по ЛНР. По данным ведомства, житель Луганска был завербован СБУ, "собирал и передавал по заданию спецслужб Украины сведения, направленные против безопасности Российской Федерации, а также совершил террористический акт". "Верховным судом Луганской Народной Республики собранные доказательства признаны достаточными для вынесения подсудимому обвинительного приговора. Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказали в УФСБ. Уточняется, что фигурант свою вину признал, в содеянном раскаялся. Его судили по ст. 275 (государственная измена), ч. 1 ст. 205 (террористический акт), ч. 1 ст. 222.1 (незаконное хранение и ношение взрывных устройств) УК РФ. Приговор вступил в законную силу.
https://ria.ru/20230727/vsu-1886693699.html
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происшествия, луганск, россия, луганская народная республика, украина, служба безопасности украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Луганск, Россия, Луганская Народная Республика, Украина, Служба безопасности Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Житель Луганска получил 17 лет колонии за госизмену и теракт

Суд приговорил завербованного СБУ луганчанина к 17 годам за госизмену и теракт

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 15 сен - РИА Новости. Житель Луганска проведет 17 лет в колонии строгого режима по обвинениям в госизмене и совершении теракта, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по ЛНР.
По данным ведомства, житель Луганска был завербован СБУ, "собирал и передавал по заданию спецслужб Украины сведения, направленные против безопасности Российской Федерации, а также совершил террористический акт".
"Верховным судом Луганской Народной Республики собранные доказательства признаны достаточными для вынесения подсудимому обвинительного приговора. Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказали в УФСБ. Уточняется, что фигурант свою вину признал, в содеянном раскаялся. Его судили по ст. 275 (государственная измена), ч. 1 ст. 205 (террористический акт), ч. 1 ст. 222.1 (незаконное хранение и ношение взрывных устройств) УК РФ.
Приговор вступил в законную силу.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЛуганскРоссияЛуганская Народная РеспубликаУкраинаСлужба безопасности УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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