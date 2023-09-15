https://ria.ru/20230915/terakt-1896595104.html

Житель Луганска получил 17 лет колонии за госизмену и теракт

Житель Луганска получил 17 лет колонии за госизмену и теракт - РИА Новости, 15.09.2023

Житель Луганска получил 17 лет колонии за госизмену и теракт

Житель Луганска проведет 17 лет в колонии строгого режима по обвинениям в госизмене и совершении теракта, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T17:29

2023-09-15T17:29

2023-09-15T17:29

специальная военная операция на украине

происшествия

луганск

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служба безопасности украины

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ЛУГАНСК, 15 сен - РИА Новости. Житель Луганска проведет 17 лет в колонии строгого режима по обвинениям в госизмене и совершении теракта, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по ЛНР. По данным ведомства, житель Луганска был завербован СБУ, "собирал и передавал по заданию спецслужб Украины сведения, направленные против безопасности Российской Федерации, а также совершил террористический акт". "Верховным судом Луганской Народной Республики собранные доказательства признаны достаточными для вынесения подсудимому обвинительного приговора. Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказали в УФСБ. Уточняется, что фигурант свою вину признал, в содеянном раскаялся. Его судили по ст. 275 (государственная измена), ч. 1 ст. 205 (террористический акт), ч. 1 ст. 222.1 (незаконное хранение и ношение взрывных устройств) УК РФ. Приговор вступил в законную силу.

https://ria.ru/20230727/vsu-1886693699.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, луганск, россия, луганская народная республика, украина, служба безопасности украины, ситуация в днр и лнр