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Житель Луганска получил 17 лет колонии за госизмену и теракт
Житель Луганска получил 17 лет колонии за госизмену и теракт - РИА Новости, 15.09.2023
Житель Луганска получил 17 лет колонии за госизмену и теракт
Житель Луганска проведет 17 лет в колонии строгого режима по обвинениям в госизмене и совершении теракта, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T17:29
2023-09-15T17:29
2023-09-15T17:29
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ЛУГАНСК, 15 сен - РИА Новости. Житель Луганска проведет 17 лет в колонии строгого режима по обвинениям в госизмене и совершении теракта, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по ЛНР. По данным ведомства, житель Луганска был завербован СБУ, "собирал и передавал по заданию спецслужб Украины сведения, направленные против безопасности Российской Федерации, а также совершил террористический акт". "Верховным судом Луганской Народной Республики собранные доказательства признаны достаточными для вынесения подсудимому обвинительного приговора. Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказали в УФСБ. Уточняется, что фигурант свою вину признал, в содеянном раскаялся. Его судили по ст. 275 (государственная измена), ч. 1 ст. 205 (террористический акт), ч. 1 ст. 222.1 (незаконное хранение и ношение взрывных устройств) УК РФ. Приговор вступил в законную силу.
https://ria.ru/20230727/vsu-1886693699.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Житель Луганска получил 17 лет колонии за госизмену и теракт
Суд приговорил завербованного СБУ луганчанина к 17 годам за госизмену и теракт