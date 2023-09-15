https://ria.ru/20230915/szheg-1896546384.html

Житель Алтайского края получил 13 лет колонии за то, что заживо сжег жену

Житель Алтайского края получил 13 лет колонии за то, что заживо сжег жену - РИА Новости, 15.09.2023

Житель Алтайского края получил 13 лет колонии за то, что заживо сжег жену

Мужчина, который заживо сжег жену и настаивал, что она сама это сделала, получил 13 лет колонии строгого режима в Алтайском крае, сообщило СУСК РФ по региону. РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T14:52

2023-09-15T14:52

2023-09-15T14:52

происшествия

алтайский край

следственный комитет россии (ск рф)

россия

белокуриха

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БАРНАУЛ, 15 сен - РИА Новости. Мужчина, который заживо сжег жену и настаивал, что она сама это сделала, получил 13 лет колонии строгого режима в Алтайском крае, сообщило СУСК РФ по региону."Собранные… доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора уроженцу Республики Казахстан. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью)", - говорится в сообщении. Следователем СК и судом установлено, что мужчина со своей супругой переехал в город Белокуриху из ближнего зарубежья, оформил вид на жительство и трудоустроился. "Вечером 24 июня 2022 года в квартире между супругами произошла ссора, в ходе которой злоумышленник облил свою жену легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Со значительными ожогами тела потерпевшая была госпитализирована в медицинское учреждение, где впоследствии скончалась", - отмечают в СУСК. Мужчина не признавал вину и уверял, что женщина сама подожгла себя. Однако доказательства говорили об обратном. "Суд, оценив доводы следствия, признал подсудимого виновным в совершении особо тяжкого преступления и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230831/podrostki-1893437238.html

https://ria.ru/20230907/delo-1894784558.html

алтайский край

россия

белокуриха

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происшествия, алтайский край, следственный комитет россии (ск рф), россия, белокуриха