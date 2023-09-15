https://ria.ru/20230915/szheg-1896546384.html
Житель Алтайского края получил 13 лет колонии за то, что заживо сжег жену
Житель Алтайского края получил 13 лет колонии за то, что заживо сжег жену - РИА Новости, 15.09.2023
Житель Алтайского края получил 13 лет колонии за то, что заживо сжег жену
Мужчина, который заживо сжег жену и настаивал, что она сама это сделала, получил 13 лет колонии строгого режима в Алтайском крае, сообщило СУСК РФ по региону. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T14:52
2023-09-15T14:52
2023-09-15T14:52
происшествия
алтайский край
следственный комитет россии (ск рф)
россия
белокуриха
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БАРНАУЛ, 15 сен - РИА Новости. Мужчина, который заживо сжег жену и настаивал, что она сама это сделала, получил 13 лет колонии строгого режима в Алтайском крае, сообщило СУСК РФ по региону."Собранные… доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора уроженцу Республики Казахстан. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью)", - говорится в сообщении. Следователем СК и судом установлено, что мужчина со своей супругой переехал в город Белокуриху из ближнего зарубежья, оформил вид на жительство и трудоустроился. "Вечером 24 июня 2022 года в квартире между супругами произошла ссора, в ходе которой злоумышленник облил свою жену легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Со значительными ожогами тела потерпевшая была госпитализирована в медицинское учреждение, где впоследствии скончалась", - отмечают в СУСК. Мужчина не признавал вину и уверял, что женщина сама подожгла себя. Однако доказательства говорили об обратном. "Суд, оценив доводы следствия, признал подсудимого виновным в совершении особо тяжкого преступления и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230831/podrostki-1893437238.html
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происшествия, алтайский край, следственный комитет россии (ск рф), россия, белокуриха
Происшествия, Алтайский край, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Белокуриха
Житель Алтайского края получил 13 лет колонии за то, что заживо сжег жену
В Алтайском крае мужчина получил 13 лет колонии за то, что заживо сжег жену