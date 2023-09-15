https://ria.ru/20230915/sudya-1896454534.html

Запрос Трампа об уходе судьи, курирующей дело о штурме Капитолия, отклонили

Запрос Трампа об уходе судьи, курирующей дело о штурме Капитолия, отклонили - РИА Новости, 15.09.2023

Запрос Трампа об уходе судьи, курирующей дело о штурме Капитолия, отклонили

Спецпрокурор Джек Смит отказал экс-президенту США Дональду Трампу в отстранении судьи, которая курирует дело о штурме Капитолия в январе 2021 года, сообщил CNN. РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T09:19

2023-09-15T09:19

2023-09-15T12:44

захват капитолия в вашингтоне

в мире

сша

дональд трамп

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Спецпрокурор Джек Смит отказал экс-президенту США Дональду Трампу в отстранении судьи, которая курирует дело о штурме Капитолия в январе 2021 года, сообщил CNN. "Смит выступил против просьбы Дональда Трампа о том, чтобы окружной судья США Таня Чуткан отказалась от участия в деле о срыве федеральных выборов против бывшего президента", — утверждает телеканал. Прокуроры призвали судью Чуткан "отклонить ходатайство о самоотводе", так как просьба Трампа, по их мнению, не соответствует юридическому стандарту, позволяющему судье отказаться от участия в деле.В понедельник Трамп подал в суд документ, призывающий Чуткан отказаться от процесса, так как существуют сомнения в ее беспристрастности.Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы по обвинениям, связанным с участием в штурме.

https://ria.ru/20230912/tramp-1895941487.html

сша

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сша, дональд трамп