https://ria.ru/20230915/sudya-1896454534.html
Запрос Трампа об уходе судьи, курирующей дело о штурме Капитолия, отклонили
Запрос Трампа об уходе судьи, курирующей дело о штурме Капитолия, отклонили - РИА Новости, 15.09.2023
Запрос Трампа об уходе судьи, курирующей дело о штурме Капитолия, отклонили
Спецпрокурор Джек Смит отказал экс-президенту США Дональду Трампу в отстранении судьи, которая курирует дело о штурме Капитолия в январе 2021 года, сообщил CNN. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T09:19
2023-09-15T09:19
2023-09-15T12:44
захват капитолия в вашингтоне
в мире
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дональд трамп
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Спецпрокурор Джек Смит отказал экс-президенту США Дональду Трампу в отстранении судьи, которая курирует дело о штурме Капитолия в январе 2021 года, сообщил CNN. "Смит выступил против просьбы Дональда Трампа о том, чтобы окружной судья США Таня Чуткан отказалась от участия в деле о срыве федеральных выборов против бывшего президента", — утверждает телеканал. Прокуроры призвали судью Чуткан "отклонить ходатайство о самоотводе", так как просьба Трампа, по их мнению, не соответствует юридическому стандарту, позволяющему судье отказаться от участия в деле.В понедельник Трамп подал в суд документ, призывающий Чуткан отказаться от процесса, так как существуют сомнения в ее беспристрастности.Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы по обвинениям, связанным с участием в штурме.
https://ria.ru/20230912/tramp-1895941487.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, дональд трамп
Захват Капитолия в Вашингтоне, В мире, США, Дональд Трамп
Запрос Трампа об уходе судьи, курирующей дело о штурме Капитолия, отклонили
В США отклонили запрос Трампа об уходе судьи, курирующей дело о штурме Капитолия