https://ria.ru/20230915/su-34-1896437788.html

Су-34 впервые применили в зоне СВО крылатые ракеты большой дальности

Су-34 впервые применили в зоне СВО крылатые ракеты большой дальности - РИА Новости, 15.09.2023

Су-34 впервые применили в зоне СВО крылатые ракеты большой дальности

Российские фронтовые бомбардировщики Су-34 получили возможность нести крылатые ракеты большой дальности (КРБД), их уже применили при спецоперации на Украине,... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T03:35

2023-09-15T03:35

2023-09-15T11:12

нато

су-34

безопасность

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Российские фронтовые бомбардировщики Су-34 получили возможность нести крылатые ракеты большой дальности (КРБД), их уже применили при спецоперации на Украине, сообщил РИА Новости информированный источник."В рамках СВО была проведена апробация применения с Су-34 крылатой ракеты большой дальности, ранее на этих самолетах не использовавшейся. Ракета не новая, как и самолет, но раньше они в одном комплексе не применялись, и новое решение повышает вариативность применения как ракеты, так и самолета", — рассказал собеседник агентства.Он уточнил, что Су-34 успешно поразил с помощью такой ракеты украинский военный объект.Для отработки нового состава авиакомплекса — носитель плюс ракета — задействовали самую современную версию фронтового бомбардировщика Су-34НВО (НВО — "новые возможности"), добавил источник."Су-34 как носители КРБД могут понадобиться, например, в случае конфликта со странами блока НАТО для выполнения стратегических задач", — пояснил собеседник агентства.Ранее Telegram-канал Fighterbomber сообщил, что бомбардировщики Су-34 в зоне СВО также начали применять универсальные модули планирования и коррекции (УМПК) с неуправляемыми бомбами ФАБ-1500 весом полторы тонны.Источник РИА Новости в связи с этим уточнил, что "применение УМПК с бомбами большего калибра имело место, теперь Су-34 может наносить удары по украинским объектам УМПК-250, УМПК-500 и УМПК-1500".Универсальный модуль планирования и коррекции крепится к обычной свободнопадающей бомбе, превращая ее в управляемую. Модуль имеет раскладное крыло и рули, а также систему управления, которая наводит боеприпас на цель в автоматическом режиме. Ранее Су-34 применяли в спецоперации с УМПК бомбы калибра 250 и 500 килограммов. Фронтовой бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения наземных, надводных и воздушных целей днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях. Самолет имеет экипаж из двух человек и может нести на 12 точках внешней подвески до восьми тонн вооружения. В версии НВО бомбардировщик Су-34 получил новые средства поражения. Также у самолета улучшили бортовое радиоэлектронное оборудование и повысили возможности разведки, наведения и целеуказания. В частности, модернизированный самолет может использовать подвесные универсальные контейнеры разведки, которые позволяют с высокой точностью определять координаты и другие параметры целей противника.

https://ria.ru/20230913/fab-500-1896085743.html

https://ria.ru/20230909/su-34-1895133811.html

https://ria.ru/20230915/aviatsiya-1896436330.html

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нато, су-34, безопасность