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СМИ: на Украине предъявили обвинения погибшему почти год назад Стремоусову - РИА Новости, 15.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:21 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/stremousov-1896516409.html
СМИ: на Украине предъявили обвинения погибшему почти год назад Стремоусову
СМИ: на Украине предъявили обвинения погибшему почти год назад Стремоусову - РИА Новости, 15.09.2023
СМИ: на Украине предъявили обвинения погибшему почти год назад Стремоусову
Национальная полиция Украины предъявила обвинения погибшему почти год назад замглавы администрации Херсонской области Кириллу Стремоусову, сообщает украинское... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T13:21
2023-09-15T13:21
специальная военная операция на украине
в мире
украина
мвд украины
россия
херсонская область
кирилл стремоусов
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Национальная полиция Украины предъявила обвинения погибшему почти год назад замглавы администрации Херсонской области Кириллу Стремоусову, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. "На Украине его смерть не подтверждена, а потому ему предъявлено подозрение", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале издания. Со своей стороны, пресс-служба Национальной полиции Украины сообщает, что предъявила обвинения 12 жителям региона, в том числе руководителям и сотрудникам правоохранительных органов города Новая Каховка, но не называет имен фигурантов. "По результатам собранных доказательств... о подозрении уведомлено 12 лиц в зависимости от участия в криминальной деятельности. Им может грозить до 15 лет лишения свободы. Среди подозреваемых – руководители… властей и полиции Новой Каховки", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале нацполиции. Стремоусов погиб 9 ноября 2022 года в ДТП. Церемония отпевания Стремоусова прошла в кафедральном Александро-Невском соборе в Симферополе. На ней присутствовали первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, глава Крыма Сергей Аксенов, депутаты. Среди пришедших в храм были также близкие погибшего, жена и дети. Похороны Стремоусова прошли на территории центрального городского кладбища Симферополя. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под контролем Киева.
https://ria.ru/20221109/orden-1830370028.html
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в мире, украина, мвд украины, россия, херсонская область , кирилл стремоусов, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, МВД Украины, Россия, Херсонская область , Кирилл Стремоусов, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: на Украине предъявили обвинения погибшему почти год назад Стремоусову

"Страна": Нацполиция Украины предъявила обвинение погибшему 9 ноября Стремоусову

© Фото : РИА Новости Крым / Дмитрий МакеевЗаместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов
Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© Фото : РИА Новости Крым / Дмитрий Макеев
Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Национальная полиция Украины предъявила обвинения погибшему почти год назад замглавы администрации Херсонской области Кириллу Стремоусову, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
"На Украине его смерть не подтверждена, а потому ему предъявлено подозрение", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале издания.
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Со своей стороны, пресс-служба Национальной полиции Украины сообщает, что предъявила обвинения 12 жителям региона, в том числе руководителям и сотрудникам правоохранительных органов города Новая Каховка, но не называет имен фигурантов. "По результатам собранных доказательств... о подозрении уведомлено 12 лиц в зависимости от участия в криминальной деятельности. Им может грозить до 15 лет лишения свободы. Среди подозреваемых – руководители… властей и полиции Новой Каховки", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале нацполиции.
Стремоусов погиб 9 ноября 2022 года в ДТП. Церемония отпевания Стремоусова прошла в кафедральном Александро-Невском соборе в Симферополе. На ней присутствовали первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, глава Крыма Сергей Аксенов, депутаты. Среди пришедших в храм были также близкие погибшего, жена и дети. Похороны Стремоусова прошли на территории центрального городского кладбища Симферополя.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под контролем Киева.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМВД УкраиныРоссияХерсонская областьКирилл СтремоусовСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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