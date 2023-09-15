https://ria.ru/20230915/stremousov-1896516409.html

СМИ: на Украине предъявили обвинения погибшему почти год назад Стремоусову

СМИ: на Украине предъявили обвинения погибшему почти год назад Стремоусову - РИА Новости, 15.09.2023

СМИ: на Украине предъявили обвинения погибшему почти год назад Стремоусову

Национальная полиция Украины предъявила обвинения погибшему почти год назад замглавы администрации Херсонской области Кириллу Стремоусову, сообщает украинское... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T13:21

2023-09-15T13:21

2023-09-15T13:21

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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Национальная полиция Украины предъявила обвинения погибшему почти год назад замглавы администрации Херсонской области Кириллу Стремоусову, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. "На Украине его смерть не подтверждена, а потому ему предъявлено подозрение", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале издания. Со своей стороны, пресс-служба Национальной полиции Украины сообщает, что предъявила обвинения 12 жителям региона, в том числе руководителям и сотрудникам правоохранительных органов города Новая Каховка, но не называет имен фигурантов. "По результатам собранных доказательств... о подозрении уведомлено 12 лиц в зависимости от участия в криминальной деятельности. Им может грозить до 15 лет лишения свободы. Среди подозреваемых – руководители… властей и полиции Новой Каховки", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале нацполиции. Стремоусов погиб 9 ноября 2022 года в ДТП. Церемония отпевания Стремоусова прошла в кафедральном Александро-Невском соборе в Симферополе. На ней присутствовали первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, глава Крыма Сергей Аксенов, депутаты. Среди пришедших в храм были также близкие погибшего, жена и дети. Похороны Стремоусова прошли на территории центрального городского кладбища Симферополя. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под контролем Киева.

https://ria.ru/20221109/orden-1830370028.html

https://ria.ru/20230915/shufrich-1896478348.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, мвд украины, россия, херсонская область , кирилл стремоусов, ситуация в днр и лнр