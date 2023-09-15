Рейтинг@Mail.ru
Банки не планируют заметного повышения ставок по кредитам в ближайшее время - РИА Новости, 15.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:40 15.09.2023 (обновлено: 16:42 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/stavki-1896583157.html
Банки не планируют заметного повышения ставок по кредитам в ближайшее время
Банки не планируют заметного повышения ставок по кредитам в ближайшее время - РИА Новости, 15.09.2023
Банки не планируют заметного повышения ставок по кредитам в ближайшее время
Центробанк на заседании в пятницу вновь повысил ключевую ставку, однако участники рынка предвидели такой сценарий, и решение регулятора вряд ли существенно... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T16:40
2023-09-15T16:42
экономика
евгений миронюк
московский кредитный банк
альфа-банк
почта банк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151872/83/1518728396_0:160:2001:1285_1920x0_80_0_0_144c82bcd042a44b8967a0a5bae289fe.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Центробанк на заседании в пятницу вновь повысил ключевую ставку, однако участники рынка предвидели такой сценарий, и решение регулятора вряд ли существенно отразится на предложениях вкладов и кредитов: по сберегательным продуктам рост ставок будет небольшим, а по кредитам - изменения сейчас маловероятны, отмечают опрошенные РИА Новости банки, а также эксперт. Многие кредитные организации в вопросе ставок возьмут пока выжидательную позицию и последят за конкурентами. "В "Московском кредитном банке" решение о размере розничных ставок принимается с учетом рыночной конъюнктуры и потребностей клиентов. Сейчас мы оцениваем ситуацию для дальнейшего формирования продуктового предложения", - отметили в кредитной организации. Аналогичный план действий - у РНКБ, "Хоум банка", банка "Русский стандарт". Уже поднял ставки по вкладам Альфа-банк. "Мы не ожидаем дальнейшего существенного роста ставок по вкладам и кредитам в ответ на увеличение ключевой ставки на 1 процентный пункт, поскольку оно во многом уже было заложено в недавнее повышение ставок банками", - сообщил руководитель службы пассивов и комиссионных продуктов "Почта банка" Геннадий Чаусов. Потенциал увеличения ставок по кредитам, по его мнению, на текущий момент почти исчерпан, так как дальнейшее их повышение может затормозить розничное кредитование. При этом Чаусов предполагает, что в краткосрочной перспективе рынок может отреагировать небольшим увеличением ставок по накопительным и сейф-счетам, поскольку ставки по ним более гибкие к изменениям на рынке. Нашлись и те, кто всё же запланировал рост ставок по вкладам в ближайшее время. На следующей неделе банк "Дом. РФ" планирует повышение ставки по линейке депозитов для физических лиц. Абсолют-банк допускает, что ставки будут пересмотрены в течение недели-двух. АТБ обещает, что увеличение будет, но на сколько и когда - пока не обозначил. Росбанк будет изучать предложения конкурентов, но анонсировал, что выйдет с новым предложением для всей линейки вкладов и накопительных счетов. "Ждем умеренную реакцию банков на решение ЦБ повысить ключевую ставку до 13%. Вероятно, решение о повышении ставок по кредитам и вкладам будет отложено", - резюмирует эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк.
https://ria.ru/20230915/tsb-1896582167.html
https://ria.ru/20230915/rubl-1896528942.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151872/83/1518728396_29:0:1890:1396_1920x0_80_0_0_a7e68f05f3c1d5832863a9f64837bc99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, евгений миронюк, московский кредитный банк, альфа-банк, почта банк
Экономика, Евгений Миронюк, Московский кредитный банк, Альфа-банк, Почта банк
Банки не планируют заметного повышения ставок по кредитам в ближайшее время

Банки не ожидают сильного роста ставок по кредитам и вкладам в ближайшее время

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак процента
Знак процента - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Знак процента. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Центробанк на заседании в пятницу вновь повысил ключевую ставку, однако участники рынка предвидели такой сценарий, и решение регулятора вряд ли существенно отразится на предложениях вкладов и кредитов: по сберегательным продуктам рост ставок будет небольшим, а по кредитам - изменения сейчас маловероятны, отмечают опрошенные РИА Новости банки, а также эксперт.
Многие кредитные организации в вопросе ставок возьмут пока выжидательную позицию и последят за конкурентами. "В "Московском кредитном банке" решение о размере розничных ставок принимается с учетом рыночной конъюнктуры и потребностей клиентов. Сейчас мы оцениваем ситуацию для дальнейшего формирования продуктового предложения", - отметили в кредитной организации. Аналогичный план действий - у РНКБ, "Хоум банка", банка "Русский стандарт". Уже поднял ставки по вкладам Альфа-банк.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
Набиуллина назвала причину повышения ключевой ставки ЦБ 15 августа
Вчера, 16:36
"Мы не ожидаем дальнейшего существенного роста ставок по вкладам и кредитам в ответ на увеличение ключевой ставки на 1 процентный пункт, поскольку оно во многом уже было заложено в недавнее повышение ставок банками", - сообщил руководитель службы пассивов и комиссионных продуктов "Почта банка" Геннадий Чаусов.
Потенциал увеличения ставок по кредитам, по его мнению, на текущий момент почти исчерпан, так как дальнейшее их повышение может затормозить розничное кредитование. При этом Чаусов предполагает, что в краткосрочной перспективе рынок может отреагировать небольшим увеличением ставок по накопительным и сейф-счетам, поскольку ставки по ним более гибкие к изменениям на рынке.
Нашлись и те, кто всё же запланировал рост ставок по вкладам в ближайшее время. На следующей неделе банк "Дом. РФ" планирует повышение ставки по линейке депозитов для физических лиц. Абсолют-банк допускает, что ставки будут пересмотрены в течение недели-двух. АТБ обещает, что увеличение будет, но на сколько и когда - пока не обозначил. Росбанк будет изучать предложения конкурентов, но анонсировал, что выйдет с новым предложением для всей линейки вкладов и накопительных счетов.
"Ждем умеренную реакцию банков на решение ЦБ повысить ключевую ставку до 13%. Вероятно, решение о повышении ставок по кредитам и вкладам будет отложено", - резюмирует эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк.
Символ знака рубля на Октябрьской магистрали в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
Рубль замедлил рост после повышения ключевой ставки ЦБ
Вчера, 14:11
 
ЭкономикаЕвгений МиронюкМосковский кредитный банкАльфа-банкПочта банк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала