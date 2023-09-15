https://ria.ru/20230915/stavka-1896518792.html

ЦБ повысил ключевую ставку до 13 процентов годовых

ЦБ повысил ключевую ставку до 13 процентов годовых - РИА Новости, 15.09.2023

ЦБ повысил ключевую ставку до 13 процентов годовых

Банк России ограничился "профилактическим" повышением ключевой ставки на один процентный пункт, следует из пресс-релиза регулятора. РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T13:31

2023-09-15T13:31

2023-09-15T16:29

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Банк России ограничился "профилактическим" повышением ключевой ставки на один процентный пункт, следует из пресс-релиза регулятора."Совет директоров Банка России 15 сентября 2023 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 13,00% годовых", — указано в сообщении.Тринадцать процентов — новый максимальный показатель с весны 2022 года.Объясняя принятое решение, в ЦБ отметили, что в экономике сохраняется высокое инфляционное давление. К этому привело летнее ослабление рубля и превышение внутреннего спроса над возможностями расширения производства.Стабилизация инфляции в районе четырех процентов требует жестких денежно-кредитных условий в экономике, подчеркнул регулятор.Ужесточение монетарной политики началось в июле, когда ЦБ повысил ключевую ставку на один процентный пункт. Однако резкое ослабление рубля подогрело инфляционные ожидания и регулятор на внеочередном заседании в августе повысил ставку сразу на 3,5 процентных пункта — до 12% годовых.Падение курса российской валюты остановилось, но инфляция пока продолжает разгоняться: по последним данным Росстата, она ускорилась до 5,15% в августе с 4,3% месяцем ранее.

https://ria.ru/20230914/etsb-1896340564.html

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россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)