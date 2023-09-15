https://ria.ru/20230915/stavka-1896518792.html
ЦБ повысил ключевую ставку до 13 процентов годовых
ЦБ повысил ключевую ставку до 13 процентов годовых - РИА Новости, 15.09.2023
ЦБ повысил ключевую ставку до 13 процентов годовых
Банк России ограничился "профилактическим" повышением ключевой ставки на один процентный пункт, следует из пресс-релиза регулятора. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T13:31
2023-09-15T13:31
2023-09-15T16:29
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Банк России ограничился "профилактическим" повышением ключевой ставки на один процентный пункт, следует из пресс-релиза регулятора."Совет директоров Банка России 15 сентября 2023 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 13,00% годовых", — указано в сообщении.Тринадцать процентов — новый максимальный показатель с весны 2022 года.Объясняя принятое решение, в ЦБ отметили, что в экономике сохраняется высокое инфляционное давление. К этому привело летнее ослабление рубля и превышение внутреннего спроса над возможностями расширения производства.Стабилизация инфляции в районе четырех процентов требует жестких денежно-кредитных условий в экономике, подчеркнул регулятор.Ужесточение монетарной политики началось в июле, когда ЦБ повысил ключевую ставку на один процентный пункт. Однако резкое ослабление рубля подогрело инфляционные ожидания и регулятор на внеочередном заседании в августе повысил ставку сразу на 3,5 процентных пункта — до 12% годовых.Падение курса российской валюты остановилось, но инфляция пока продолжает разгоняться: по последним данным Росстата, она ускорилась до 5,15% в августе с 4,3% месяцем ранее.
https://ria.ru/20230914/etsb-1896340564.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ повысил ключевую ставку до 13 процентов годовых
ЦБ повысил ключевую ставку до 13 процентов годовых
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.
Банк России ограничился "профилактическим" повышением ключевой ставки на один процентный пункт, следует из пресс-релиза
регулятора.
"Совет директоров Банка России 15 сентября 2023 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 13,00% годовых", — указано в сообщении.
Ключевая ставка — минимальный процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам на неделю и под который готов принимать средства на депозиты. Ее размер влияет на уровень инфляции.
Тринадцать процентов — новый максимальный показатель с весны 2022 года.
Объясняя принятое решение, в ЦБ отметили, что в экономике сохраняется высокое инфляционное давление. К этому привело летнее ослабление рубля и превышение внутреннего спроса над возможностями расширения производства.
ЕЦБ повысил базовую ставку до рекордных 4,5 процента
Стабилизация инфляции в районе четырех процентов требует жестких денежно-кредитных условий в экономике, подчеркнул регулятор.
Ужесточение монетарной политики началось в июле, когда ЦБ повысил ключевую ставку на один процентный пункт. Однако резкое ослабление рубля подогрело инфляционные ожидания и регулятор на внеочередном заседании в августе повысил ставку сразу на 3,5 процентных пункта — до 12% годовых.
Падение курса российской валюты остановилось, но инфляция пока продолжает разгоняться: по последним данным Росстата
, она ускорилась до 5,15% в августе с 4,3% месяцем ранее.
Стоимость нефти Brent превысила 94 доллара за баррель