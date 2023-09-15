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ЦБ повысил ключевую ставку до 13 процентов годовых - РИА Новости, 15.09.2023
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13:31 15.09.2023 (обновлено: 16:29 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/stavka-1896518792.html
ЦБ повысил ключевую ставку до 13 процентов годовых
ЦБ повысил ключевую ставку до 13 процентов годовых - РИА Новости, 15.09.2023
ЦБ повысил ключевую ставку до 13 процентов годовых
Банк России ограничился "профилактическим" повышением ключевой ставки на один процентный пункт, следует из пресс-релиза регулятора. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T13:31
2023-09-15T16:29
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Банк России ограничился "профилактическим" повышением ключевой ставки на один процентный пункт, следует из пресс-релиза регулятора."Совет директоров Банка России 15 сентября 2023 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 13,00% годовых", — указано в сообщении.Тринадцать процентов — новый максимальный показатель с весны 2022 года.Объясняя принятое решение, в ЦБ отметили, что в экономике сохраняется высокое инфляционное давление. К этому привело летнее ослабление рубля и превышение внутреннего спроса над возможностями расширения производства.Стабилизация инфляции в районе четырех процентов требует жестких денежно-кредитных условий в экономике, подчеркнул регулятор.Ужесточение монетарной политики началось в июле, когда ЦБ повысил ключевую ставку на один процентный пункт. Однако резкое ослабление рубля подогрело инфляционные ожидания и регулятор на внеочередном заседании в августе повысил ставку сразу на 3,5 процентных пункта — до 12% годовых.Падение курса российской валюты остановилось, но инфляция пока продолжает разгоняться: по последним данным Росстата, она ускорилась до 5,15% в августе с 4,3% месяцем ранее.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ повысил ключевую ставку до 13 процентов годовых

ЦБ повысил ключевую ставку до 13 процентов годовых

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Центральный банк России. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Банк России ограничился "профилактическим" повышением ключевой ставки на один процентный пункт, следует из пресс-релиза регулятора.
"Совет директоров Банка России 15 сентября 2023 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 13,00% годовых", — указано в сообщении.

Ключевая ставка — минимальный процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам на неделю и под который готов принимать средства на депозиты. Ее размер влияет на уровень инфляции.

Тринадцать процентов — новый максимальный показатель с весны 2022 года.
Объясняя принятое решение, в ЦБ отметили, что в экономике сохраняется высокое инфляционное давление. К этому привело летнее ослабление рубля и превышение внутреннего спроса над возможностями расширения производства.
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Стабилизация инфляции в районе четырех процентов требует жестких денежно-кредитных условий в экономике, подчеркнул регулятор.
Ужесточение монетарной политики началось в июле, когда ЦБ повысил ключевую ставку на один процентный пункт. Однако резкое ослабление рубля подогрело инфляционные ожидания и регулятор на внеочередном заседании в августе повысил ставку сразу на 3,5 процентных пункта — до 12% годовых.
Падение курса российской валюты остановилось, но инфляция пока продолжает разгоняться: по последним данным Росстата, она ускорилась до 5,15% в августе с 4,3% месяцем ранее.
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