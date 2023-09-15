https://ria.ru/20230915/stavka-1896430160.html

Экономисты спрогнозировали развитие ситуации с ключевой ставкой

Экономисты спрогнозировали развитие ситуации с ключевой ставкой - РИА Новости, 15.09.2023

Экономисты спрогнозировали развитие ситуации с ключевой ставкой

Банк России в пятницу либо сохранит ключевую ставку на текущему уровне в 12% годовых, либо повысит ее на 1-3 процентных пункта, следует из прогноза опрошенных... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T00:15

2023-09-15T00:15

2023-09-15T00:15

россия

экономика

герман греф

андрей костин (банкир)

антон табах

центральный банк рф (цб рф)

промсвязьбанк

бкс мир инвестиций

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Банк России в пятницу либо сохранит ключевую ставку на текущему уровне в 12% годовых, либо повысит ее на 1-3 процентных пункта, следует из прогноза опрошенных РИА Новости аналитиков. Банк России в июле начал ужесточение монетарной политики, повысив ключевую ставку на 1 процентный пункт для борьбы с ускоряющейся инфляцией. Однако резкое ослабление курса рубля подогрело инфляционные ожидания россиян, и регулятор провел внеочередное заседание в августе, на котором повысил ключевую ставку сразу на 3,5 процентных пункта - до 12% годовых. Регулятор тогда отметил, что новый уровень ключевой ставки соответствует вызовам со стороны инфляции, однако в случае усиления рисков допускает дополнительное ужесточение политики. Курс доллара к рублю немного уменьшился, однако инфляция пока продолжает разгоняться: на 11 сентября она увеличилась до 5,33% с 4,66% на 14 августа. Сохранение ставкиБанк России повысил ключевую ставку всего месяц назад - эффект от этого ужесточения еще не реализован, поэтому в сентябре целесообразно сохранить показатель на уровне 12%, считает главный экономист "БКС Мир инвестиций" Наталья Лаврова. "Инфляция в августе перешла к некоторому замедлению, первая неделя сентября показывает некоторое ускорение, но недельные данные все же довольно волатильны - не думаем, что по этому параметру можно делать однозначные выводы и стоит дополнительно повышать ставку", - добавила она. Главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов также считает, что в пятницу ключевая ставка будет сохранена на уровне 12% годовых. "Фактическая инфляция пока остается в рамках базового прогнозного тренда ЦБ РФ в 5-6,5% на конец года. Госбюджет демонстрирует успехи в постепенной консолидации. Реализованного ужесточения монетарной и бюджетной политики может быть достаточно для снижения среднесрочных проинфляционных рисков", - сказал он. Сохранение ставки на текущем уровне прогнозируют и главы крупнейших российских банков. Глава Сбербанка Герман Греф ранее на этой неделе говорил, что ЦБ вряд ли будет в сентябре ужесточать монетарную политику, поскольку прошло слишком мало времени для для оценки эффекта предыдущего ужесточения монетарной политики. Президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин также не ждет изменения ставки на фоне укрепления рубля. Новое повышениеВ то же время некоторые аналитики прогнозируют повышения ключевой ставки, при этом они расходятся во мнении по поводу шага ужесточения. Так, главный экономист "Эксперт РА" Антон Табах ожидает "профилактического" роста ставки на 1 процентный пункт - до 13%. Он объясняет такое возможное решение регулятора не только данными по инфляции, но и его желанием "поддержать свой авторитет после жестких высказываний перед началом недели тишины". Рост инфляционных ожиданий компаний и ускорение недельной инфляции говорят в пользу повышения ставки на 2 процентных пункта - до 14%, считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Он добавил, что в базовом сценарии это станет пиком в текущем цикле ужесточения монетарной политики. "Снижение ключевой ставки исключено, возможно сохранение на прежнем уровне 12%. Маловероятно более агрессивное, чем в августе повышение ключевой ставки. "Символическое" повышение на 0,25 или 0,5 процентного пункта не окажет влияния на рынок. Поэтому не исключено повышение ставки в диапазоне от 1 до 3 процентных пунктов", - заключил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

https://ria.ru/20230912/stavka-1895752401.html

https://ria.ru/20230901/valyuta-1893681336.html

https://ria.ru/20230828/bank-1892751111.html

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россия, экономика, герман греф, андрей костин (банкир), антон табах, центральный банк рф (цб рф), промсвязьбанк, бкс мир инвестиций