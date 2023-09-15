https://ria.ru/20230915/ssha-1896630073.html

Белый дом анонсирует новый пакет военной помощи Украине на следующей неделе

Белый дом анонсирует новый пакет военной помощи Украине на следующей неделе - РИА Новости, 15.09.2023

Белый дом анонсирует новый пакет военной помощи Украине на следующей неделе

США "всегда" готовят новые пакеты военной помощи для Украины и планируют анонсировать очередные поставки вооружений на следующей неделе, заявил советник... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T20:55

2023-09-15T20:55

2023-09-15T21:01

в мире

украина

сша

джейк салливан

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ВАШИНГТОН, 15 сен – РИА Новости. США "всегда" готовят новые пакеты военной помощи для Украины и планируют анонсировать очередные поставки вооружений на следующей неделе, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан."Мы всегда готовим новые пакеты военной помощи для Украины... Я думаю, можно ждать очередного объявления о дополнительных ресурсах, возможностях и вооружениях для Украины с тем, чтобы они продолжали контрнаступление и оборону от российских атак, в определенный момент на следующей неделе", - сообщил он журналистам на брифинге в Белом доме.

https://ria.ru/20230915/ukraina-1896605003.html

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в мире, украина, сша, джейк салливан