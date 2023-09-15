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Белый дом анонсирует новый пакет военной помощи Украине на следующей неделе - РИА Новости, 15.09.2023
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20:55 15.09.2023 (обновлено: 21:01 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/ssha-1896630073.html
Белый дом анонсирует новый пакет военной помощи Украине на следующей неделе
Белый дом анонсирует новый пакет военной помощи Украине на следующей неделе - РИА Новости, 15.09.2023
Белый дом анонсирует новый пакет военной помощи Украине на следующей неделе
США "всегда" готовят новые пакеты военной помощи для Украины и планируют анонсировать очередные поставки вооружений на следующей неделе, заявил советник... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T20:55
2023-09-15T21:01
в мире
украина
сша
джейк салливан
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ВАШИНГТОН, 15 сен – РИА Новости. США "всегда" готовят новые пакеты военной помощи для Украины и планируют анонсировать очередные поставки вооружений на следующей неделе, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан."Мы всегда готовим новые пакеты военной помощи для Украины... Я думаю, можно ждать очередного объявления о дополнительных ресурсах, возможностях и вооружениях для Украины с тем, чтобы они продолжали контрнаступление и оборону от российских атак, в определенный момент на следующей неделе", - сообщил он журналистам на брифинге в Белом доме.
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в мире, украина, сша, джейк салливан
В мире, Украина, США, Джейк Салливан
Белый дом анонсирует новый пакет военной помощи Украине на следующей неделе

БД: анонс новых поставок вооружений Украине можно ожидать на следующей неделе

© AP Photo / Susan WalshВид на Белый дом в Вашингтоне
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Вид на Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 сен – РИА Новости. США "всегда" готовят новые пакеты военной помощи для Украины и планируют анонсировать очередные поставки вооружений на следующей неделе, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Мы всегда готовим новые пакеты военной помощи для Украины... Я думаю, можно ждать очередного объявления о дополнительных ресурсах, возможностях и вооружениях для Украины с тем, чтобы они продолжали контрнаступление и оборону от российских атак, в определенный момент на следующей неделе", - сообщил он журналистам на брифинге в Белом доме.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
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В миреУкраинаСШАДжейк Салливан
 
 
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