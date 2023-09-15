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В МИД рассказали, как будут выдавать визы новым дипломатам из США
В МИД рассказали, как будут выдавать визы новым дипломатам из США - РИА Новости, 15.09.2023
В МИД рассказали, как будут выдавать визы новым дипломатам из США
Россия рассмотрит запрос США на выдачу виз новым сотрудникам американского посольства, которые могут приехать на замену двум высланным ранее, но будет... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T13:58
2023-09-15T13:58
2023-09-15T13:58
в мире
сша
россия
сергей рябков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Россия рассмотрит запрос США на выдачу виз новым сотрудникам американского посольства, которые могут приехать на замену двум высланным ранее, но будет ориентироваться на соблюдение паритета, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Выдача виз дипперсоналу, к сожалению, сложнейший процесс. Не открою большого секрета, когда скажу, что у нас в последние много месяцев выдача виз дипломатическим сотрудникам, работающим в Москве, прибывающим сюда из США и нашим коллегам в США, осуществляется путем разменов", - сказал Рябков журналистам, отвечая на вопрос готова ли российская сторона оперативно выдать визы новым сотрудникам посольства США. "Это не автоматический процесс, и когда американцы подадут нам заявки, мы тогда должным образом их рассмотрим. Но будем ориентироваться на паритет и на баланс", - добавил Рябков.
https://ria.ru/20230914/posol-1896335139.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, сша, россия, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, США, Россия, Сергей Рябков, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В МИД рассказали, как будут выдавать визы новым дипломатам из США
Рябков: Россия в выдаче виз дипломатам будет ориентироваться на паритет с США