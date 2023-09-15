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США действуют с позиции силы или с помощью санкций, заявил Путин
США действуют с позиции силы или с помощью санкций, заявил Путин - РИА Новости, 15.09.2023
США действуют с позиции силы или с помощью санкций, заявил Путин
США умеют только добиваться своего с помощью экономических санкций или финансовых ограничений, угрозой применения военной силы, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T13:22
2023-09-15T13:22
2023-09-15T13:24
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СОЧИ, 15 сен - РИА Новости. США умеют только добиваться своего с помощью экономических санкций или финансовых ограничений, угрозой применения военной силы, заявил президент РФ Владимир Путин. "Что касается американцев, то они сами не умеют танцевать, конечно, танго - замечательная, изумительная музыка и движения красивые, но США все пытаются решать с позиции силы или с помощью экономических санкций или финансовых ограничений, угрозой применения военной силы, либо применением ее. Они сами пытаются кого-то учить, а сами этого делать не умеют или просто не хотят", - сказал Путин после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, комментируя журналистам заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, что Россия отказывается от мирных переговоров, а США и Украина станцуют свое танго.
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владимир путин, белоруссия, россия, александр лукашенко, энтони блинкен, сша, в мире
Владимир Путин, Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Энтони Блинкен, США, В мире
США действуют с позиции силы или с помощью санкций, заявил Путин
Путин: США действуют только с позиции силы или с помощью экономических санкций