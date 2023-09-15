https://ria.ru/20230915/ssha-1896516898.html

США действуют с позиции силы или с помощью санкций, заявил Путин

США действуют с позиции силы или с помощью санкций, заявил Путин - РИА Новости, 15.09.2023

США действуют с позиции силы или с помощью санкций, заявил Путин

США умеют только добиваться своего с помощью экономических санкций или финансовых ограничений, угрозой применения военной силы, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T13:22

2023-09-15T13:22

2023-09-15T13:24

владимир путин

белоруссия

россия

александр лукашенко

энтони блинкен

сша

в мире

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СОЧИ, 15 сен - РИА Новости. США умеют только добиваться своего с помощью экономических санкций или финансовых ограничений, угрозой применения военной силы, заявил президент РФ Владимир Путин. "Что касается американцев, то они сами не умеют танцевать, конечно, танго - замечательная, изумительная музыка и движения красивые, но США все пытаются решать с позиции силы или с помощью экономических санкций или финансовых ограничений, угрозой применения военной силы, либо применением ее. Они сами пытаются кого-то учить, а сами этого делать не умеют или просто не хотят", - сказал Путин после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, комментируя журналистам заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, что Россия отказывается от мирных переговоров, а США и Украина станцуют свое танго.

https://ria.ru/20230823/tank-1891738208.html

белоруссия

россия

сша

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владимир путин, белоруссия, россия, александр лукашенко, энтони блинкен, сша, в мире