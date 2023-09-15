https://ria.ru/20230915/ssha-1896494226.html

США применяют кассетные боеприпасы руками украинцев, заявил Путин

США применяют кассетные боеприпасы руками украинцев, заявил Путин - РИА Новости, 15.09.2023

США применяют кассетные боеприпасы руками украинцев, заявил Путин

Соединенные Штаты Америки применяют кассетные боеприпасы руками украинской армии, хотя сами называют их использование преступлением, заявил президент России... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T12:22

2023-09-15T12:22

2023-09-15T12:42

в мире

сша

владимир путин

украина

александр лукашенко

белоруссия

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СОЧИ, 15 сен - РИА Новости. Соединенные Штаты Америки применяют кассетные боеприпасы руками украинской армии, хотя сами называют их использование преступлением, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко."Это ведь США применяют кассетные боеприпасы. В данном случае просто руками украинской армии. И вот считает эта сторона, что это преступление, но себе позволяет это делать. И именно это является главной проблемой международных отношений. И поэтому подавляющее большинство участников международного общения борется вместе с нами за создание многополярного мира", - заявил он.Глава государства добавил, что такая ситуация почти никого не устраивает."Я говорю почти, потому что даже те страны, которые являются как бы союзниками США, уверяю вас, им эта тоже ситуация не нравится, когда их держат как статистов каких-то. Поэтому, да, они применяют, к сожалению, сами называют это преступлением - и делают это", - добавил он.

https://ria.ru/20230913/ssha-1896150456.html

сша

украина

белоруссия

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в мире, сша, владимир путин, украина, александр лукашенко, белоруссия