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США легко отправят на убой войска других стран НАТО, заявил Патрушев - РИА Новости, 15.09.2023
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10:04 15.09.2023 (обновлено: 10:49 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/ssha-1896460302.html
США легко отправят на убой войска других стран НАТО, заявил Патрушев
США легко отправят на убой войска других стран НАТО, заявил Патрушев - РИА Новости, 15.09.2023
США легко отправят на убой войска других стран НАТО, заявил Патрушев
США, если будет надо, легко отправят на убой войска других стран-членов НАТО, не рискуя жизнями своих военных, отметил секретарь Совета безопасности РФ Николай... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T10:04
2023-09-15T10:49
сша
россия
николай патрушев
нато
в мире
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МОСКВА, 15 СЕН - РИА Новости. США, если будет надо, легко отправят на убой войска других стран-членов НАТО, не рискуя жизнями своих военных, отметил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в статье в российском журнале "Разведчик". Непрерывное расширение НАТО фактически обеспечивает США возможность поглощать разные государства, лишать их самостоятельности, считает Патрушев. Годами натовцы на словах провозглашают приверженность миру, при этом воюют или угрожают войной любой стране, не согласной с политикой США, добавил он. "Военная мощь НАТО используется для сохранения западной гегемонии, экономического закабаления, политического давления на государства, не представляющие для альянса военной угрозы. За семь десятилетий натовцы стали участниками более чем 200 военных конфликтов по всему миру", - указал секретарь Совбеза РФ. "Замечу, что на практике натовские армии для Америки также являются колониальными. При необходимости Вашингтон легко отправит на убой войска других стран-членов альянса, не рискуя жизнями представителей "исключительного" американского народа", - добавил Патрушев.
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сша, россия, николай патрушев, нато, в мире
США, Россия, Николай Патрушев, НАТО, В мире
США легко отправят на убой войска других стран НАТО, заявил Патрушев

Патрушев: США готовы отправить на убой войска других стран НАТО вместо своих

© Фото : U.S. Army / Kevin ValentineАмериканский военный
Американский военный - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© Фото : U.S. Army / Kevin Valentine
Американский военный. Архивное фото
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МОСКВА, 15 СЕН - РИА Новости. США, если будет надо, легко отправят на убой войска других стран-членов НАТО, не рискуя жизнями своих военных, отметил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в статье в российском журнале "Разведчик".
Непрерывное расширение НАТО фактически обеспечивает США возможность поглощать разные государства, лишать их самостоятельности, считает Патрушев. Годами натовцы на словах провозглашают приверженность миру, при этом воюют или угрожают войной любой стране, не согласной с политикой США, добавил он.
"Военная мощь НАТО используется для сохранения западной гегемонии, экономического закабаления, политического давления на государства, не представляющие для альянса военной угрозы. За семь десятилетий натовцы стали участниками более чем 200 военных конфликтов по всему миру", - указал секретарь Совбеза РФ.
"Замечу, что на практике натовские армии для Америки также являются колониальными. При необходимости Вашингтон легко отправит на убой войска других стран-членов альянса, не рискуя жизнями представителей "исключительного" американского народа", - добавил Патрушев.
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