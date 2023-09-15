В США установлен новый рекорд по числу случаев стрельбы в школах
Axios: число случаев стрельбы в школах США достигло рекорда в 2021-2022 году
© AP Photo / John AmisОфицеры полицейского управления Нэшвилла возле школы Ковенант в Нэшвилле, штат Теннесси
© AP Photo / John Amis
Офицеры полицейского управления Нэшвилла возле школы Ковенант в Нэшвилле, штат Теннесси. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 сен – РИА Новости. Число случаев стрельбы в американских школах достигло максимума в 2021-2022 учебном году и выросло более чем вдвое по сравнению с предыдущим годом, сообщает портал Axios, ссылаясь на данные Национального центра статистики образования.
Согласно этой информации, число таких случаев в 2021-2022 году достигло 188. При этом в учебном году-2020/21 в США было зарегистрировано 93 инцидента такого рода.
Стрельба в этом отчете определяется как инцидент, в котором пуля "попадает на школьную территорию по любой причине, вне зависимости от числа жертв, времени суток или дня недели". Статистика, среди прочего, учитывает даже инциденты, которые произошли во время пандемии коронавируса, пока учащиеся находились на дистанционном обучении.
Борьба с "эпидемией вооруженного насилия", как характеризует происходящее в стране президент США Джо Байден, является декларируемым приоритетом его администрации, однако значительных подвижек в этом процессе не происходит. По данным Gun Violence Archive, с начала текущего года в США произошли 376 случаев массовой стрельбы. В инцидентах с применением огнестрельного оружия погибли более 10 тысяч человек, пострадали свыше 20 тысяч.