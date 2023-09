https://ria.ru/20230915/ssha-1896354409.html

Тот мир ушел и не вернется. Госсекретарь США хоронит глобальный порядок

Тот мир ушел и не вернется. Госсекретарь США хоронит глобальный порядок - РИА Новости, 15.09.2023

Тот мир ушел и не вернется. Госсекретарь США хоронит глобальный порядок

Он что-то такое наконец заметил. И даже признал, хотя как бы не вполне официально, а на лекции в Университете Джонса Хопкинса. Речь о госсекретаре США Энтони... РИА Новости, 15.09.2023

Он что-то такое наконец заметил. И даже признал, хотя как бы не вполне официально, а на лекции в Университете Джонса Хопкинса. Речь о госсекретаре США Энтони Блинкене, который высказался так: "То, что мы переживаем сейчас, — это больше, чем испытание на прочность миропорядка, сформировавшегося после холодной войны. Это конец его".И что же был за миропорядок, с точки зрения Блинкена и США? А вот: десятилетия относительной геополитической стабильности c радужными ожиданиями "крепнущих мира и безопасности, международного сотрудничества, экономической взаимосвязанности, политической либерализации и торжества прав человека". И все это сильно помешало "авторитарным и ревизионистским державам". А именно России и Китаю. Которые работают над тем, чтобы "мир стал безопаснее для автократий", то есть для них самих.Удивительное дело, правда? Кто-то еще, кроме США и союзников, хочет, чтобы мир для них стал безопаснее.Здесь надо сказать, что признание госсекретаря — это действительно событие (он прямо говорит, что нужного — западного — мира не вернуть). Хотя и в самих США давно уже спрашивают: а мы чего хотели и на что надеялись?Что касается России, то тут самый известный мем, ставший уже легендой. Это о том, как раннеельцинский министр иностранных дел Андрей Козырев в шутку или скорее всерьез просил американцев объяснить России, в чем состоят ее национальные интересы. А собеседники его якобы сильно по этому поводу стеснялись. Ведь нельзя же говорить, что нужен слабый и послушный поставщик сырья, не более того. Хотя именно на это и надеялись.Что касается Китая, то тут есть недавно вышедшая в Великобритании книга "China Incorporated: The politics of a world where China is number one" by Kerry Brown (asianreviewofbooks.com) китаиста-ветерана Керри Брауна, который ехидно сформулировал, как именно в США видели китайские национальные интересы. Вот так: Запад желал, чтобы Китай работал внутри силовых структур и культуры западного мира, где доминирование западников было бы обеспечено. То есть хотели Китай, "который стал бы таким же, как Запад, но не копировал бы его настолько хорошо, чтобы обогнать".А он взял и обогнал. Обратим внимание на провокационное название книги: "Корпорация Китай: политика в мире, где Китай первый". А такого (для американца) и сегодня не может быть.Посмотрим на события этого года: все резко оживившиеся контакты США и Китая сводятся к простой формуле "вот в этих отраслях экономики мы с вами торгуем, а в тех, где речь о высоких технологиях, мы вас сдерживаем и давим, соглашайтесь". Пекин, понятно, прямым текстом отвечает: вы серьезно думаете, что нас такая формула взаимодействия устроит? Сегодня китайцы могли бы добавить: вот и ваш госсекретарь уже честно признал, что тот миропорядок кончился. Давайте как-то подумаем о новом. Мы его давно предлагаем, читайте наши внешнеполитические концепции.Но политический класс США, может, и признает, что старый мир сломался окончательно, однако совершенно не готов представить себе какой-то другой мир, "где Китай первый", а Россия — бензоколонка. Дело не в объективных фактах типа экономики или военной мощи, а в устройстве мозгов — они меняются медленнее, чем ВВП или технологии.Еще одна публикация на эту тему — из журнала Foreign Affairs, где автор объясняет, что КНР и США зашли в "идеологический тупик". Для Америки нормально, сжав зубы, признать, что эти две державы будут "конкурировать" — с общей идеей, что "автократы" все равно в итоге проиграют и обрушатся. Для Китая нормально уважительно сосуществовать с США в "разнообразном" мире разных цивилизаций — с общей идеей, что разнообразным он всегда был и всегда будет.И вывод автора: мир будет оставаться довольно опасным, пока или США, или Китай, или оба государства не согласятся подправить свои взгляды на мир и найти способ жить на одной и той же планете.Понятно, что провоцировать на войны как Россию, так и Китай (что мы не первый год наблюдаем) — не лучший способ "подправлять их взгляды". Но то, что Блинкен наконец-то признал очевидный конец прежнего мира, — это уже прогресс.

